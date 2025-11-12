Чужие грехи на ваш номер: как автовладельцы получают гигантские штрафы за фуры

Водители легковых автомобилей стали получать штрафы из-за нарушений грузовиков

Водители легковых автомобилей стали заложниками мошеннической схемы, получая несправедливые штрафы в сотни тысяч рублей из-за недобросовестных дальнобойщиков.

Вскрывая конверт с постановлением, обычный автовладелец может обнаружить штраф в полмиллиона рублей за перегруз, которого он никогда не совершал. Причина – хитрая уловка перевозчиков, которые используют номера-дубликаты, совпадающие с номерами легковых машин.

Проезжая автоматические пункты весогабаритного контроля, фуры с подложными номерами фиксируются камерами, а вот счет за свои нарушения получают ни о чем не подозревающие владельцы легковушек.

Подобный случай произошел с автомобилистом из Омска. На его легковой Chevrolet Lacetti пришло административное постановление из Ространснадзора с штрафом в 600 тысяч рублей. В документе его машина была названа шестиосным автопоездом высотой 4,79 метра, который якобы перевозил крупногабаритный груз с превышением допустимых размеров. к постановлению была приложена фотография магистрального тягача Kenwort Т200. Номер на грузовике имел следы подделки в виде шва от вклейки. Сам инцидент произошел на трассе Сургут-Салехард, недалеко от Надыма, что находится в двух тысячах километров от Омска, где проживает и ездит владелец легковушки.

Оспорить такое взыскание – отдельное испытание. В отличие от отлаженной системы обжалования штрафов ГИБДД, в Ространснадзоре зачастую предлагают решать проблему через суд или личный визит в региональное отделение, которое может находиться за тысячи километров. Пока автовладелец собирает документы, короткий десятидневный срок обжалования истекает, и дело передается приставам.

Эксперты отмечают, что проблема массово проявилась с расширением сети автоматических весов на трассах. Недобросовестные перевозчики, стремясь избежать гигантских штрафов, идут на подлог, ведь наказание за подложные номера для них несоизмеримо меньше.

Решение, по мнению специалистов, лежит в технической интеграции систем. Если бы камеры автоматически сверяли номер с типом и цветом автомобиля из базы ГИБДД, абсурдный штраф для легковушки просто не был бы выписан.

Кроме того, необходима быстрая цифровая процедура обжалования взысканий через «Госуслуги» по аналогии с той, что реализована МВД.

Пока же этот пробел в работе системы заставляет простых автомобилистов расплачиваться за чужие грехи.

