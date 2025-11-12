Спрос на новые легковушки подскочит в ноябре: прогноз эксперта

Эксперт Корнев: Продажи новых легковых авто в ноябре могут вырасти до 145 тыс.

По прогнозам, продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2025 года могут вырасти на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув 145 тыс. единиц, из которых около 70 тысяч будет произведено китайскими брендами. Об этом сообщил Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг».

Корнев отметил, что по итогам ноября ожидается уровень продаж в диапазоне 140-145 тыс. автомобилей, что на 20-25% больше по сравнению с «провальным» ноябрем 2024 года. Также он сообщил, что в октябре 2025 года в России было реализовано 164 тыс. новых легковых машин. По его словам, российскому рынку не хватило всего 2% продаж, чтобы установить новый месячный рекорд за последние четыре года (предыдущий был зафиксирован в октябре 2024 года).

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг»:

– Уже в конце октября стало заметно, что в ряде брендов практически полностью исчезли машины 2024 года выпуска. А на популярные модели 2025 года стала возникать очередь на две-три недели. В этом свете дистрибьюторы уже отменили немало поддержек и увеличили ценники на машины «свежего» модельного года.

