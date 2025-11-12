Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России

РОМИР: шины в России чаще всего приобретают мужчины в возрасте 40-49 лет

Согласно последнему исследованию РОМИР, автомобильные шины в России чаще всего приобретают мужчины в возрасте 40-49 лет.

При этом типичный покупатель состоит в браке (63%) и имеет лишь один автомобиль на семью (59%). Кроме того, известно, что покупатель шин имеет средний уровень дохода (48%), а решение о покупке принимает взвешенно согласно заранее спланированному бюджету.

А для того, чтобы каждый автомобилист мог принять взвешенное решение о приобретении тех или иных автотоваров, мы запустили Премию потребительского доверия Бренд Года «За рулем».

И по результатам первого этапа голосования за длинные списки в ТОП-10 шинных брендов вошли: Viatti, Кама, Ikon tyres, Pirelli, Yokohama, Hankook, Cordiant, Kumho, Gislaved и Formula.

14 ноября откроется голосование за финалистов, в котором читатели и подписчики «За рулем» назовут безоговорочного победителя!

