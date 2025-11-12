В России взлетел спрос на автомобили популярной японской марки

«Автостат»: продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза

По данным на конец октября 2025 года, в России было зарегистрировано 1076 новых автомобилей марки Mazda, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце годом ранее, когда был оформлен 441 экземпляр.

Эти данные озвучил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Всего за январь-октябрь 2025 года в России зарегистрировали 4541 автомобиль Mazda, прирост составил 12%.

Согласно информации, более 76% объема продаж составляют кроссоверы Mazda CX-5. В пятерку наиболее продаваемых моделей также вошли CX-50, Atenza, CX-30 и CX-60.

Большинство новых автомобилей Mazda поставляются из Китая, и на долю китайской сборки за десять месяцев приходится 87% от общего числа новых машин марки Mazda.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

«За рулем» можно читать и в Телеграм