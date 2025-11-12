#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

В России взлетел спрос на автомобили популярной японской марки

«Автостат»: продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза

По данным на конец октября 2025 года, в России было зарегистрировано 1076 новых автомобилей марки Mazda, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце годом ранее, когда был оформлен 441 экземпляр.

Рекомендуем
Первые заморозки — греть двигатель или нет

Эти данные озвучил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Всего за январь-октябрь 2025 года в России зарегистрировали 4541 автомобиль Mazda, прирост составил 12%.

Согласно информации, более 76% объема продаж составляют кроссоверы Mazda CX-5. В пятерку наиболее продаваемых моделей также вошли CX-50, Atenza, CX-30 и CX-60.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Большинство новых автомобилей Mazda поставляются из Китая, и на долю китайской сборки за десять месяцев приходится 87% от общего числа новых машин марки Mazda.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Телеграм-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon
Количество просмотров 23
12.11.2025 
Фото:GoodFon
Поделиться:
Оцените материал:
0