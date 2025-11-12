Стало известно, на сколько подорожает «китайский УАЗ» из-за утильсбора
Марка BAW анонсировала повышение цен на свои авто с 1 декабря текущего года.
«Китайский УАЗ» – внедорожник BAW 212 – будет стоить от 3 799 000 до 4 649 000 рублей, что на 850 000-900 000 рублей дороже, чем текущие цены, которые находятся в диапазоне от 2 949 000 до 3 749 000 рублей.
Увеличение стоимости связано с введением с 1 декабря повышенных ставок утильсбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с.
Модель BAW 212 оснащена 2-литровым турбомотором, который выдает 238 л.с.
Кроме того, на российском рынке также представлен минивэн BAW MPV, который стоит от 2 595 000 до 2 699 000 рублей; цены на него останутся прежними, так как мощность двигателя не превышает 150 л.с. В пресс-службе бренда отметили, что изменения цен не затронут уже подписанные контракты.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.