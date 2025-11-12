Экология
Стало известно, на сколько подорожает «китайский УАЗ» из-за утильсбора

Компания BAW обнародовала цены, которые начнут действовать с 1 декабря 2025 года

Марка BAW анонсировала повышение цен на свои авто с 1 декабря текущего года.

BAW 212
BAW 212

«Китайский УАЗ» – внедорожник BAW 212 – будет стоить от 3 799 000 до 4 649 000 рублей, что на 850 000-900 000 рублей дороже, чем текущие цены, которые находятся в диапазоне от 2 949 000 до 3 749 000 рублей.

Увеличение стоимости связано с введением с 1 декабря повышенных ставок утильсбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с.

BAW 212
BAW 212

Модель BAW 212 оснащена 2-литровым турбомотором, который выдает 238 л.с.

Кроме того, на российском рынке также представлен минивэн BAW MPV, который стоит от 2 595 000 до 2 699 000 рублей; цены на него останутся прежними, так как мощность двигателя не превышает 150 л.с. В пресс-службе бренда отметили, что изменения цен не затронут уже подписанные контракты.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
«За рулем»
12.11.2025 
«За рулем»
