В России производят автодома повышенной прочности. Правда, стоят недешево

Отечественный завод УЗСТ начал выпускать прицепы-автодома за 4,1 млн рублей

Уральский завод спецтехники (УЗСТ) совместно с партнером начал выпуск прицепов-вагон-домов. Первая модель в этой серии оценивается в 4,1 млн рублей.

Предприятие получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и обеспечивает полный цикл создания мобильных фургонов – от проектирования до изготовления. Автодома предназначены для длительной стоянки в вахтовых поселках и на объектах нефтегазовой, дорожно-строительной и энергетической отраслей. Выпускаются различные модификации: жилые блоки, душевые, столовые, офисы, сушилки и даже передвижные электростанции.

Первой моделью в линейке стал жилой вагон-дом, рассчитанный на восемь человек. Для комфортного размещения в нем предусмотрено два жилых отсека с восемью спальными местами, столами и шкафами. Также имеется кухня с холодильником, микроволновой печью, мойкой и сейфом. Отдельный тамбур выполняет функцию сушильной камеры для экипировки. Конструкция прицепа включает две оси и регулируемые домкраты для устойчивой установки даже на неровной поверхности.

Особое внимание уделено прочности и безопасности. Кузов изготовлен из монолитных сэндвич-панелей на основе стекломагнезитового листа – влагостойкого и не поддерживающего горение материала. Панели соответствуют нормам пожарной безопасности и обладают отличной теплоизоляцией благодаря толщине утеплителя в 100 мм в стенах и 60 мм в полу.

Электропроводка смонтирована в строгом соответствии с правилами, а для обеспечения безопасности вагон оснащен автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и несколькими видами освещения: рабочим, дежурным, аварийным и эвакуационным.

Вагон-дом жилой ПФ2-004
Вагон-дом жилой ПФ2-004
Вагон-дом жилой ПФ2-004
Вагон-дом жилой ПФ2-004
Вагон-дом жилой ПФ2-004

Источник:  УЗСТ
Алексеева Елена
Фото:УЗСТ
13.11.2025 
Фото:УЗСТ
