Названы иномарки до 160 л.с., которые чаще всего заказывают из США
Кроме заказов иномарок из Европы, Кореи и Китая россияне начинают проявлять интерес к автомобилям из США. Продавцы рассказали, какие модели из Америки сегодня оказываются на первых позициях у покупателей.
Как сообщили в компании CarPoint, специализирующейся на подборе и доставке автомобилей из-за границы, в последние недели наблюдается заметный рост интереса к «льготным» автомобилям мощностью до 160 л.с.
Наибольшее внимание привлекают модели компании Volkswagen AG с оптимальными для данной категории моторами, такие как Audi A3 и Q3, Volkswagen Golf седьмого поколения, а также Mazda CX-5 и некоторые другие. При этом в компании добавили, что хороших вариантов в этой ценовой категории не так много и они быстро раскупаются, что ведет к росту цен.
Представители CarPoint отметили, что покупатели стараются выбирать не только «проходные», но и максимально доступные по цене автомобили.
«Мы замечаем, что часть клиентов, которые ранее смотрели на Toyota RAV4 и Honda CR-V или более дорогие автомобили Volkswagen AG, теперь выбирают модели с маломощными двигателями», – уточнили они.
В компании Amiz Motors, занимающейся поставками иномарок из США, сообщили о сокращении заявок на покупку автомобилей в данный момент. Ранее бюджетные модели не входили в их предложение на российском рынке.
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.
