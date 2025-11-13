#
Названы иномарки до 160 л.с., которые чаще всего заказывают из США

В CarPoint перечислили популярные автомобили из США с льготным утильсбором

Кроме заказов иномарок из Европы, Кореи и Китая россияне начинают проявлять интерес к автомобилям из США. Продавцы рассказали, какие модели из Америки сегодня оказываются на первых позициях у покупателей.

Как сообщили в компании CarPoint, специализирующейся на подборе и доставке автомобилей из-за границы, в последние недели наблюдается заметный рост интереса к «льготным» автомобилям мощностью до 160 л.с.

Наибольшее внимание привлекают модели компании Volkswagen AG с оптимальными для данной категории моторами, такие как Audi A3 и Q3, Volkswagen Golf седьмого поколения, а также Mazda CX-5 и некоторые другие. При этом в компании добавили, что хороших вариантов в этой ценовой категории не так много и они быстро раскупаются, что ведет к росту цен.

Представители CarPoint отметили, что покупатели стараются выбирать не только «проходные», но и максимально доступные по цене автомобили.

«Мы замечаем, что часть клиентов, которые ранее смотрели на Toyota RAV4 и Honda CR-V или более дорогие автомобили Volkswagen AG, теперь выбирают модели с маломощными двигателями», – уточнили они.

В компании Amiz Motors, занимающейся поставками иномарок из США, сообщили о сокращении заявок на покупку автомобилей в данный момент. Ранее бюджетные модели не входили в их предложение на российском рынке.

Mazda CX-5
Audi A3
Volkswagen Golf
Audi Q3
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
13.11.2025 
