Дефицит на российском авторынке — подробности

«Автостат»: у российских дилеров начался дефицит по ряду марок и моделей новых авто

Запасы автомобилей к ноябрю у различных брендов значительно снизились. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, отметив, что это привело к росту цен на автомобили из-за уменьшения скидок со стороны дистрибьюторов.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», добавил, что начали проявляться «бреши» в модельных рядах дистрибьюторов, так как запасы автомобилей не пополнялись. Таким образом, некоторые модели и комплектации уже недоступны.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич выразил мнение, что спрос останется, но дефицит многих моделей и марок, а также отмена скидок и рост цен будут сдерживать продажи.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», подчеркнул, что доступность автомобилей станет определяющим фактором, так как на рынке уже наблюдается дефицит некоторых моделей и брендов.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Фото:Depositphotos
