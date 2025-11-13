БРЕНД ГОДА
Лучшие бренды автоотрасли — списки финалистов

14 ноября 2025 года будут объявлены финалисты премии Бренд Года «За рулем»

Премия потребительского доверия Бренд Года «За рулем» выходит на финишную прямую. Уже завтра начнется борьба за победу в финале, а сегодня мы публикуем ТОП-10 брендов в каждой категории, за которые проголосовали читатели и подписчики «За рулем».

Итак, самой конкурентной оказалась номинация «АЗС», собравшая больше всего голосов. В итоге, в финал проходят следующие сети заправочных станций: Башнефть, Газпром, Газпромнефть, Irbis, Лукойл, Нефтьмагистраль, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Teboil.

В номинации «АКБ» список финалистов выглядит так: AKOM, Brest Battery, Volat, Зверь, Zubr,Курский, Тюмень, Ursa, Forse, Furukawa battery.

Среди моторных масел за победу поборются: Gazpromneft, Zic, Idemitsu, Liqui Moly, Lubrex, Lukoil, Rosneft, Rolf, Sintec, Teboil.

А список трастовых шинных брендов сложился таким: Viatti, Gislaved, Yokohama, Ikon tyres, Кама, Kumho, Cordiant, Pirelli, Torero, Hankook.

В категории «Автохимия» победителя предстоит выбрать из следующих номинантов: bi bi care, ВМП Авто, Geometria Auto, Grass, Lavr, Liqui Moly, Лукойл, Sintec, Suprotec, Felix.

Список претендентов на звание лучшего в номинации «Антифризы» в этот году такой: Aga, Дзержинский, Coolstream, Лукойл, Rolf, Sibiria, Sintec, Totachi, Felix, X-freeze.

А в номинации «Автоэлектроника» в ТОП-10 вошли следующие бренды: iBox, Mio, Navitel, Neoline, Pioneer, SilverStone F1, Sho-me, Teyes, Xiaomi, 70mai.

Благодарим всех, кто принял участие в голосовании за длинные списки. Осталось выбрать лучшего в каждой номинации! Стартуем завтра – 14 ноября 2025 года!

