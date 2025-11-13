Лучшие бренды автоотрасли — списки финалистов
Премия потребительского доверия Бренд Года «За рулем» выходит на финишную прямую. Уже завтра начнется борьба за победу в финале, а сегодня мы публикуем ТОП-10 брендов в каждой категории, за которые проголосовали читатели и подписчики «За рулем».
Итак, самой конкурентной оказалась номинация «АЗС», собравшая больше всего голосов. В итоге, в финал проходят следующие сети заправочных станций: Башнефть, Газпром, Газпромнефть, Irbis, Лукойл, Нефтьмагистраль, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Teboil.
В номинации «АКБ» список финалистов выглядит так: AKOM, Brest Battery, Volat, Зверь, Zubr,Курский, Тюмень, Ursa, Forse, Furukawa battery.
Среди моторных масел за победу поборются: Gazpromneft, Zic, Idemitsu, Liqui Moly, Lubrex, Lukoil, Rosneft, Rolf, Sintec, Teboil.
А список трастовых шинных брендов сложился таким: Viatti, Gislaved, Yokohama, Ikon tyres, Кама, Kumho, Cordiant, Pirelli, Torero, Hankook.
В категории «Автохимия» победителя предстоит выбрать из следующих номинантов: bi bi care, ВМП Авто, Geometria Auto, Grass, Lavr, Liqui Moly, Лукойл, Sintec, Suprotec, Felix.
Список претендентов на звание лучшего в номинации «Антифризы» в этот году такой: Aga, Дзержинский, Coolstream, Лукойл, Rolf, Sibiria, Sintec, Totachi, Felix, X-freeze.
А в номинации «Автоэлектроника» в ТОП-10 вошли следующие бренды: iBox, Mio, Navitel, Neoline, Pioneer, SilverStone F1, Sho-me, Teyes, Xiaomi, 70mai.
Благодарим всех, кто принял участие в голосовании за длинные списки. Осталось выбрать лучшего в каждой номинации! Стартуем завтра – 14 ноября 2025 года!
