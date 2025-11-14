В России появился надежный и практичный кроссовер Skoda по цене Весты

Кроссовер Skoda Kamiq можно купить в России по цене от 1,6 млн рублей

На российском рынке самым доступным кроссовером считается Livan X3 Pro, однако параллельный импорт удивляет предложениями, в частности, Skoda Kamiq по стартовой цене 1 595 555 рублей.

В то время как Livan X3 Pro стоит от 1 669 900 рублей после отмены скидок, другой компактный кроссовер Chery Tiggo 4 оценивается в 1 999 000 рублей, а BAIC X55 – в 1 975 000 рублей.

Согласно информации, Skoda Kamiq доступен по цене 1 595 555 рублей с возможностью заказа через компанию из Владивостока. Технические характеристики базовой комплектации сравнительно просты: тканевый салон, кондиционер, пластиковый руль и механический запуск двигателя. Однако в наличии имеется мультимедиа с большим сенсорным экраном, электрорегулировка зеркал и электростеклоподъемники.

Skoda Kamiq

Другие компании из Владивостока предлагают Kamiq по цене 1 670 000 рублей, в Екатеринбурге – 1 690 000 рублей, в Севастополе и Иркутске – 1 700 000 рублей. Заказ в Новосибирске, Красноярске и Тюмени стоит примерно 1 870 000 – 1 920 000 рублей. В Волгограде цена может достигать 1 953 000 рублей, а в Сочи – 2 115 000 рублей.

Интерьер Skoda Kamiq

Спортивная версия Kamiq GT, с хромированной решеткой и 17-дюймовыми дисками, стоит во Владивостоке от 1 895 000 рублей и от 1 920 000 рублей в Тюмени. На рынке также представлены модели Kamiq и GT в наличии, цена которых колеблется от 2 010 000 до 2 100 000 рублей.

Все предлагаемые кроссоверы оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем ЕА211 evo мощностью 110 л. с., который аналогичен мотору от Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Кроссоверы работают в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin и имеют передний привод.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube