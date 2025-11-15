Знаменитый внедорожник Ford получил ретро-версию с новыми агрегатами

Ford Bronco Heritage Edition теперь доступен с 10-ступенчатым автоматом

Компания Ford анонсировала линейку Bronco модельного года 2026, добавив в нее новую комбинацию силового агрегата с трансмиссией для версии Heritage Edition.

Теперь внедорожник в ретро-стиле можно заказать с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost I4, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее этот двигатель был доступен только с семиступенчатой механикой, а автоматическая трансмиссия использовалась только с 2,7-литровым V6.

Ford Bronco Heritage Edition

Теперь автомат станет доступен для всех основных комплектаций – Base, Big Bend, Outer Banks и Heritage Edition. Модель Ford Bronco Heritage Edition, впервые увидевшая свет в 2023 году, сохраняет классические черты оригинального Bronco, включая двухцветную окраску кузова, ретро-диски и винтажные элементы отделки.

