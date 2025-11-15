Хорошо знакомый семейный кроссовер Skoda снова можно купить в России

Кроссоверы Skoda Kodiaq предлагаются в России с ценами от 2,52 до 5,9 млн рублей

Семейный кроссовер Skoda Kodiaq, который до 2022 года производился в Нижнем Новгороде, продолжает пользоваться высоким спросом несмотря на то, что теперь он поступает в продажу только через параллельный импорт. В наличии находятся несколько сотен автомобилей с ценой от 2 524 000 рублей.

По минимальной цене новый Kodiaq может быть заказан у компании из Владивостока. Она предлагает полноприводный кроссовер китайской сборки с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой за 2 524 000 рублей.

Комплектация, скорее всего, не самая богатая – в ее состав входят тканевый салон и медиасистема с меньшим дисплеем. Тем не менее, в нее включены кожаный мультируль с перфорированным ободом, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, кнопка запуска двигателя, подогревы и полностью светодиодная оптика.

Skoda Kodiaq

Кроме этого, 220-сильные кроссоверы доступны в Оренбурге, Екатеринбурге, Москве, Казани, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Санкт-Петербурге, Ижевске, Сыктывкаре, Калуге, Туле, Тюмени и Рязани.

С ценой от 2 580 000 рублей в Москве можно заказать переднеприводный Kodiaq с кожаным салоном и 2,0-литровым 186-сильным турбомотором. В Симферополе стоимость аналогичного кроссовера составляет 3 400 000 рублей, а в Новосибирске он стоит на 300 тыс. рублей дороже. Такие модели также продаются в Ижевске, Астрахани и Перми.

Интерьер Skoda Kodiaq

Имеется в продаже версия с 2,0-литровым 190-сильным турбомотором и полным приводом. В Тюмени ее цена составит 4 095 000 рублей, а в Красноярске такая версия доступна за 4 600 000 рублей. В Мурманске цена начинается от 4 985 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 5 000 000 рублей, в Оренбурге – от 5 200 000 рублей и от 5 250 000 рублей – в Челябинске. Цены, как правило, выше в Вологде, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске и Москве.

Для любителей дизельных моделей в Воронеже и Симферополе предлагаются новые «Кодиаки» с 2,0-литровым 150-сильным дизелем, роботизированной коробкой и передним приводом. В Воронеже такой кроссовер оценивается в 5 068 000 рублей, в Симферополе – в 5 950 000 рублей.

