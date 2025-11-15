#
Jetour Traveler 2026
15 ноября
На рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера: подробности
Обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026...
Интерьер Honda Life
15 ноября
Этому «японцу» не страшен новый утильсбор: его можно купить по приятной цене
Хэтчбеки Honda Life доступны на российском...
Audi представила раскраску своего болида Ф-1
15 ноября
Audi представила раскраску своего болида Ф-1
Компания Audi нацелилась на титул чемпиона...

Хорошо знакомый семейный кроссовер Skoda снова можно купить в России

Кроссоверы Skoda Kodiaq предлагаются в России с ценами от 2,52 до 5,9 млн рублей

Семейный кроссовер Skoda Kodiaq, который до 2022 года производился в Нижнем Новгороде, продолжает пользоваться высоким спросом несмотря на то, что теперь он поступает в продажу только через параллельный импорт. В наличии находятся несколько сотен автомобилей с ценой от 2 524 000 рублей.

Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

По минимальной цене новый Kodiaq может быть заказан у компании из Владивостока. Она предлагает полноприводный кроссовер китайской сборки с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой за 2 524 000 рублей.

Комплектация, скорее всего, не самая богатая – в ее состав входят тканевый салон и медиасистема с меньшим дисплеем. Тем не менее, в нее включены кожаный мультируль с перфорированным ободом, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, кнопка запуска двигателя, подогревы и полностью светодиодная оптика.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Кроме этого, 220-сильные кроссоверы доступны в Оренбурге, Екатеринбурге, Москве, Казани, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Санкт-Петербурге, Ижевске, Сыктывкаре, Калуге, Туле, Тюмени и Рязани.

С ценой от 2 580 000 рублей в Москве можно заказать переднеприводный Kodiaq с кожаным салоном и 2,0-литровым 186-сильным турбомотором. В Симферополе стоимость аналогичного кроссовера составляет 3 400 000 рублей, а в Новосибирске он стоит на 300 тыс. рублей дороже. Такие модели также продаются в Ижевске, Астрахани и Перми.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Имеется в продаже версия с 2,0-литровым 190-сильным турбомотором и полным приводом. В Тюмени ее цена составит 4 095 000 рублей, а в Красноярске такая версия доступна за 4 600 000 рублей. В Мурманске цена начинается от 4 985 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 5 000 000 рублей, в Оренбурге – от 5 200 000 рублей и от 5 250 000 рублей – в Челябинске. Цены, как правило, выше в Вологде, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске и Москве.

Для любителей дизельных моделей в Воронеже и Симферополе предлагаются новые «Кодиаки» с 2,0-литровым 150-сильным дизелем, роботизированной коробкой и передним приводом. В Воронеже такой кроссовер оценивается в 5 068 000 рублей, в Симферополе – в 5 950 000 рублей.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Skoda
15.11.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-10