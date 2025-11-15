#
Электрификация перестала быть модой? Honda разработает новый тяговитый V6
15 ноября
На рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера: подробности
Honda анонсировала разработку нового V6 для...
Jetour Traveler 2026
15 ноября
На рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера: подробности
Обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026...
Интерьер Honda Life
15 ноября
Этому «японцу» не страшен новый утильсбор: его можно купить по приятной цене
Хэтчбеки Honda Life доступны на российском...

На рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера: подробности

Обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026 поступит в продажу в Китае 17 ноября

17 ноября в Китае начнется продажа обновленного кроссовера Jetour Traveler 2026 модельного года.

Jetour Traveler 2026
Jetour Traveler 2026

Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Новый дизайн включает объединение решетки радиатора и фар в единое целое, а в решетку встроен англоязычный логотип Jetour. Передний бампер имеет выступающую форму и дополнен небольшими противотуманными фарами по бокам.

Длина автомобиля составляет 5034 мм, а колесная база – 2800 мм.

Jetour Traveler 2026
Jetour Traveler 2026
Модель будет доступна с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0. Гибридная версия Traveler C-DM будет оснащена мотором 1.5 с максимальной мощностью 156 л.с. Запас хода на электротяге варьируется от 100 до 162 км в зависимости от выбранной конфигурации.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Autohome
15.11.2025 
Фото:Autohome
