Камеры возьмутся за контроль техосмотра автомобиля

В РСА предложили проверять прохождение ТО с помощью дорожных камер с 2026 года

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с инициативой подключить дорожные камеры к автоматической проверке техосмотра.

Новая схема позволит выявлять автомобили, управляемые без действующей диагностической карты, прямо во время движения.

По словам экспертов, технически это вполне реализуемо: камера фиксирует номер автомобиля, который затем проверяется в единой базе данных на наличие актуального документа. Чтобы все заработало как надо, необходимо установить взаимодействие между базами данных РСА и МВД. Глава РСА Сергей Ефремов уверен, что и с взаимодействием систем проблем не будет, так как и «Паутина», объединяющая камеры, и система ЕАИСТО контролируются МВД России.

Особую актуальность эта мера имеет для легковых такси и грузовиков, которые часто игнорируют обязательный техосмотр. При этом неисправность большегруза может привести к тяжелым последствиям в случае ДТП, напоминают эксперты.

Предложение РСА логично дополняет недавно одобренную инициативу о проверке полисов ОСАГО через камеры. Ожидается, что система будет готова к концу 2026 года, после модернизации МВД системы «Паутина», а водителям-нарушителям будет грозить штраф.

Напомним, штраф за отсутствие ТО составляет 2 тыс. руб. (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП).

Сегодня походить техосмотр обязаны такси, автобусы и грузовики. Для владельцев обычных легковых машин эта процедура требуется лишь при перерегистрации автомобиля старше четырех лет или если в его конструкцию вносились изменения.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ