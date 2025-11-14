#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
14 ноября
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
14 ноября
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Камеры возьмутся за контроль техосмотра автомобиля

В РСА предложили проверять прохождение ТО с помощью дорожных камер с 2026 года

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с инициативой подключить дорожные камеры к автоматической проверке техосмотра.

Рекомендуем
Крепкая подвеска, надежные моторы: добротная иномарка от 500 000 рублей

Новая схема позволит выявлять автомобили, управляемые без действующей диагностической карты, прямо во время движения.

По словам экспертов, технически это вполне реализуемо: камера фиксирует номер автомобиля, который затем проверяется в единой базе данных на наличие актуального документа. Чтобы все заработало как надо, необходимо установить взаимодействие между базами данных РСА и МВД. Глава РСА Сергей Ефремов уверен, что и с взаимодействием систем проблем не будет, так как и «Паутина», объединяющая камеры, и система ЕАИСТО контролируются МВД России.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особую актуальность эта мера имеет для легковых такси и грузовиков, которые часто игнорируют обязательный техосмотр. При этом неисправность большегруза может привести к тяжелым последствиям в случае ДТП, напоминают эксперты.

Предложение РСА логично дополняет недавно одобренную инициативу о проверке полисов ОСАГО через камеры. Ожидается, что система будет готова к концу 2026 года, после модернизации МВД системы «Паутина», а водителям-нарушителям будет грозить штраф.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Напомним, штраф за отсутствие ТО составляет 2 тыс. руб. (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП).

Сегодня походить техосмотр обязаны такси, автобусы и грузовики. Для владельцев обычных легковых машин эта процедура требуется лишь при перерегистрации автомобиля старше четырех лет или если в его конструкцию вносились изменения.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 61
14.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0