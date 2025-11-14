Путешествия
Российские власти выделят средства на ремонт дорог

Правительство направит 1,4 млрд рублей на расширение автодорожной инфраструктуры

Правительство России решило выделить дополнительные 1,4 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры, согласно сообщению кабмина. Эти средства предназначены для Калининградской и Кировской областей, а также для Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы продолжить работу по развитию дорожной сети.

Финансирование пойдет на реконструкцию и строительство нескольких объектов. В частности, будет проведена реконструкция второй очереди кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне Калининградской области, а также будет построен участок дороги между транспортными развязками на Зеленоградск и Балтийск.

Кроме того, запланировано обустройство сопутствующей инфраструктуры моста через реку Обь в районе Сургута и создание перехода под железной дорогой в Кирове.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Источник:  Правительство России
