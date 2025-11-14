#
14 ноября
14 ноября
14 ноября
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации

Бренд Tank озвучил цены на обновленный внедорожник 300 в России

Бренд Tank обнародовал стоимость обновленного внедорожника 300 на российском рынке. По информации пресс-службы, автомобиль будет представлен в четырех версиях: Adventure, Premium, City Adventure и City Premium.

Цена на обновленный Tank 300 в комплектации Adventure составит 4 299 000 рублей, версия Premium обойдется в 4 699 000 рублей, а модификации City Adventure и City Premium будут стоить 4 599 000 и 5 049 000 рублей соответственно.

Ранее стало известно, что Tank 300 получит первое обновление с момента своего дебюта в России в 2023 году, изменения коснулись как дизайна, так и функциональности.

Tank 300
Tank 300

Комплектации с полным приводом Part-Time (Premium и Adventure) и интеллектуальным полным приводом Torque-on-Demand (City Premium и City Adventure) теперь имеют различные визуальные отличия. Например, у последних окрашены в цвет кузова дверные ручки, корпуса боковых зеркал и расширители колесных арок.

В обновленной модели также появилась новая приборная панель с традиционными циферблатами, двойное остекление, новый руль и беспроводные зарядки во всех комплектациях.

Интерьер Tank 300
Интерьер Tank 300

При этом двигатель остался прежним – под капотом установлен двухлитровый мотор мощностью 220 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Tank 300 представляет собой рамный внедорожник китайского автоконцерна Great Wall Motor, обладающий полным приводом с жестко подключаемыми передними колесами (Part-Time) и понижающей передачей. Клиренс автомобиля составляет 224 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 700 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Autonews
