General Motors готовит мощный и надежный V8
Концерн General Motors разрабатывает новое поколение двигателей V8, которые будут устанавливаться на автомобили в 2027 году.
Первыми его получат пикапы и спорткар Corvette восьмой генерации, однако точный список моделей пока не определен.
Новую серию будут составлять два двигателя с объемами 5,7 и 6,6 литра. Первый двигатель заменит существующий агрегат GM объемом 5,3 литра и, по ожиданиям специалистов, будет нацелен не только на увеличение мощности, но и на повышение топливной эффективности. Он будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам.
Второй двигатель объемом 6,6 литра будет одним из самых мощных в своем классе, его основная задача – обеспечение высокой динамики разгона, при этом не теряя в надежности.
В целом новые V8 объединят в себе лучшие достижения General Motors последних лет. Ожидается, что они будут оснащены современными системами впрыска топлива и усовершенствованным блоком управления цилиндрами, что должно улучшить отдачу, снизить расход топлива и минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.