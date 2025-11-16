#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Corvette
16 ноября
General Motors готовит мощный и надежный V8
General Motors выпустит новый двигатель V8 для...
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
16 ноября
Как избежать проблем при шиномонтаже: основные правила
«Автодом» перечислил восемь важных правил при...
Интерьер Toyota Raize
16 ноября
Новый кроссовер Toyota с левым рулем по цене Весты – в России есть и такой
Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в...

General Motors готовит мощный и надежный V8

General Motors выпустит новый двигатель V8 для пикапов и Chevrolet Corvette

Концерн General Motors разрабатывает новое поколение двигателей V8, которые будут устанавливаться на автомобили в 2027 году.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Первыми его получат пикапы и спорткар Corvette восьмой генерации, однако точный список моделей пока не определен.

Новую серию будут составлять два двигателя с объемами 5,7 и 6,6 литра. Первый двигатель заменит существующий агрегат GM объемом 5,3 литра и, по ожиданиям специалистов, будет нацелен не только на увеличение мощности, но и на повышение топливной эффективности. Он будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам.

Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Второй двигатель объемом 6,6 литра будет одним из самых мощных в своем классе, его основная задача – обеспечение высокой динамики разгона, при этом не теряя в надежности.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В целом новые V8 объединят в себе лучшие достижения General Motors последних лет. Ожидается, что они будут оснащены современными системами впрыска топлива и усовершенствованным блоком управления цилиндрами, что должно улучшить отдачу, снизить расход топлива и минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
16.11.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Corvette

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв