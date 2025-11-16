General Motors готовит мощный и надежный V8

General Motors выпустит новый двигатель V8 для пикапов и Chevrolet Corvette

Концерн General Motors разрабатывает новое поколение двигателей V8, которые будут устанавливаться на автомобили в 2027 году.

Первыми его получат пикапы и спорткар Corvette восьмой генерации, однако точный список моделей пока не определен.

Новую серию будут составлять два двигателя с объемами 5,7 и 6,6 литра. Первый двигатель заменит существующий агрегат GM объемом 5,3 литра и, по ожиданиям специалистов, будет нацелен не только на увеличение мощности, но и на повышение топливной эффективности. Он будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам.

Chevrolet Corvette

Второй двигатель объемом 6,6 литра будет одним из самых мощных в своем классе, его основная задача – обеспечение высокой динамики разгона, при этом не теряя в надежности.

В целом новые V8 объединят в себе лучшие достижения General Motors последних лет. Ожидается, что они будут оснащены современными системами впрыска топлива и усовершенствованным блоком управления цилиндрами, что должно улучшить отдачу, снизить расход топлива и минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.

