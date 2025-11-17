Путешествия
Транспортную связь на юго-западе столицы улучшат новой дорогой и переходами

Владимир Ефимов: новая дорога на юго-западе Москвы продлит улицу Академика Опарина до улицы Обручева

В Юго-Западном округе столицы появится новая дорога протяженностью более километра. Она соединит улицу Академика Опарина с улицей Обручева.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Всего в рамках проекта, который реализуют в районах Обручевский и Коньково, построят и реконструируют более трех километров дорог. В планах строительство Проектируемого проезда № 4989, который продлит улицу Академика Опарина до улицы Обручева, а также возведение двух подземных пешеходных переходов. Помимо этого, предполагается реконструкция улицы Академика Опарина протяженностью 1,1 километра. В результате появится дополнительная транспортная связь между улицей Островитянова и Южной рокадой».

Пешеходные переходы возведут через Проектируемый проезд № 4989 в районе дома № 28, корпуса 7, на улице Обручева и возле дома № 30/1 через ту же улицу. Для удобства горожан переходы оборудуют лифтами.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил, что реализация этих планов улучшит транспортную доступность районов Обручевский и Коньково, создаст дополнительные локальные связи и предложит альтернативные маршруты движения между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей.

Кроме того, жителям станет удобнее добираться до станции метро «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии, вблизи которой расположены несколько крупных вузов.

Завершение всех работ намечено на 2029 год. Ранее о планах по строительству и реконструкции более трех километров дорог в этих районах также говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник:  ГСК
Алексеева Елена
Фото:mos.ru
17.11.2025 
Фото:mos.ru
