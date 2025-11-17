#
Renault и Nissan снова хотят объединиться

FT: Renault и Nissan ведут переговоры о возрождении альянса

Французская автомобильная компания Renault и японский автопроизводитель Nissan собираются восстановить свое сотрудничество, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Возобновление альянса стало возможным благодаря изменениям в управлении обеих компаний и финансовым затруднениям, с которыми сталкивается Nissan.

По данным издания, предыдущий руководитель Renault Лука де Мео, покинувший свою должность летом 2025 года, настаивал на продаже доли в Nissan, чтобы использовать вырученные средства для развития Renault. Однако продажа акций оказалась сложной задачей из-за снижения цен на акции Nissan и высокой надбавки, которую требовал де Мео от покупателей.

Новый генеральный директор Renault Франсуа Прово, в отличие от своего предшественника, выступает за укрепление сотрудничества с Nissan. Прово и новый CEO Nissan Иван Эспиноса регулярно обсуждают, как их компании могут поддержать друг друга. Представитель Renault, цитируемый в статье, назвал это «хорошим знаком» для будущих отношений.

Тем временем, Nissan испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, компания была вынуждена продать свою штаб-квартиру в Йокогаме и взять это здание в аренду на срок 20 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

Источник:  The Financial Times
17.11.2025 
0