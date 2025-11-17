Эксперты рассказали, что ломается, когда вы силой открываете примерзшую дверь

После ледяного дождя автомобиль покрывается коркой.

Главный секрет, как открыть примерзшую дверь и не поцарапать краску, – не сила, а терпение. Вода, попавшая в щели уплотнителей и замков, намертво скрепляет дверь с кузовом, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Попытка резко дернуть дверь – это роковая ошибка. Такой рывок грозит не только царапинами от вмерзшего в лед абразива, но и разрывом уплотнителей или даже деформацией дверных петель.

Вместо этого нужна правильная тактика, где пластиковый скребок используется не как лом, а как скальпель. Не стоит долбить лед; аккуратно счищайте его по сегментам, стараясь отломить кромку по краю двери – именно там скапливается основной песок, который почти всегда является сточником царапин. Сам лед безопасен для покрытия.

Если же лед слишком плотный или у вас есть возможность попасть в салон, лучшим решением будет прогрев. Включите обогрев салона на несколько минут, и теплый воздух сделает все за вас: размягчит уплотнители, растопит лед в щелях и позволит открыть дверь без малейших усилий и риска повреждений.

