#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...
Лучший АКБ: кто победит в финале!?
17 ноября
Лучший АКБ: кто победит в финале!?
Стартовало голосование за лучшую АКБ в рамках...
Интерьер Toyota Sequoia
17 ноября
Самый надежный внедорожник в мире можно купить в РФ: называем цены
В России появились в продаже новые Toyota...

Семейная надежная Тойота снова продается в России: цена приемлемая

В РФ завезли семиместные компактвэны Toyota Veloz по цене от 2,9 млн рублей

В РФ привезли новую доступную альтернативу семиместным автомобилям Geely и Chery. Это трехрядный компактвэн Toyota Veloz, который поставляется в страну по параллельному импорту. Его стоимость на одном из классифайдов начинается с 2 894 220 рублей.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

За столько новый Toyota Veloz доступен для заказа во Владивостоке в комплектации GX. Эта версия включает в себя мультируль с кожаным ободом, цифровую приборную панель, сенсорную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay, однозонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, бесключевой доступ и кнопку пуска двигателя, электростеклоподъемники для всех дверей, регулировку боковых зеркал с помощью электроники и шесть подушек безопасности со шторками.

Интерьер Toyota Veloz
Интерьер Toyota Veloz

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Ростове-на-Дону за 2 990 000 рублей продается такая же версия, которая на 100 тысяч рублей дороже, чем в Перми, Сыктывкаре и Набережных Челнах. Экземпляры, доступные из наличия, стоят минимум 3 500 000 рублей, как, например, одна из моделей в Самаре. В Тюмени компактвэн оценен в 3 579 000 рублей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Toyota Veloz имеет стандартный 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Модель комплектуется бесступенчатым вариатором и передним приводом, а ее производство осуществляется на заводе Toyota в Индонезии.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
17.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0