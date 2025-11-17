#
17 ноября
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
17 ноября
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...
17 ноября
Стартовало голосование за лучшую АКБ в рамках...

Они почти не ломаются: названы самые качественные китайские машины

J.D. Power: самыми надежными китайскими авто стали машины бренда Chery

Один из способов оценки качества автомобилей – опрос владельцев. Так сделали эксперты китайского подразделения J.D. Power, создав новый рейтинг надежности и качества автомобилей местных марок по данным о проблемах, возникших в первые месяцы эксплуатации.

Исследование, называемое China Initial Quality Study (IQS), охватило 19 913 владельцев автомобилей 148 моделей и 39 брендов, купивших автомобили с июля 2024 года по март 2025 года. Респондентов спрашивали о любых проблемах и неисправностях, с которыми они столкнулись в первые два-пять месяцев после покупки.

Главный вывод заключается в том, что общее качество современных автомобилей снизилось. В 2025 году среднее количество проблем на 100 автомобилей (PP100) возросло до 229, что на 17 PP100 больше по сравнению с 2024 годом. Эксперты J.D. Power связывают ухудшение качества автомобилей с усилением ценовой конкуренции, что заставляет производителей экономить на себестоимости продукции. Это особенно касается владельцев бензиновых автомобилей.

Хотя полного списка марок и моделей в пресс-релизе J.D. Power нет, данные о качестве некоторых марок все же представлены.

Самые качественные китайские автомобили

Бренд PP100 / Позиция в рейтинге IQS

  • Chery 220 PP100 – 1-е место среди китайских брендов
  • GAC Trumpchi 221 PP100 – 2-е место среди китайских брендов
  • Changan 222 PP100 – 3-е место
  • Geely 222 PP100 – делит 3-е место с Changan

PP100 обозначает количество выявленных проблем на 100 автомобилей (Problems Per 100 Vehicles). Эта метрика в рейтинге J.D. Power показывает, сколько проблем, в среднем, обнаруживают владельцы на каждые 100 машин в первые 2-6 месяцев использования. Например, если PP100 = 220, это означает, что владельцы нашли, в среднем, 220 проблем на 100 автомобилей, то есть каждый автомобиль имеет, в среднем, 2,2 проблемы.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
17.11.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
