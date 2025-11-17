Стало известно, сколько водителей ездит без ОСАГО

Управляют машинами без ОСАГО около 6% автомобилистов

С помощью опроса выяснили, какое количество водителей может столкнуться со штрафами за отсутствие полиса ОСАГО после того, как камеры видеонаблюдения на дорогах начнут фиксировать это нарушение.

Соответствующие планы у МВД есть, но их реализация намечена лишь на осень 2026 года. Пока же законотворцы решают, сколько раз в сутки можно штрафовать за отсутствие автогражданки.

Согласно исследованию, в котором приняли участие две тысячи человек, подавляющее большинство водителей (почти 94%) застраховали свою гражданскую ответственность. Из них более 66% ограничились только полисом ОСАГО, а 27% оформили дополнительно и каско.

Около 6% опрошенных признались, что у них нет действующего полиса. Но каждый третий из этой группы готов приобрести автогражданку, как только камеры начнут штрафовать за ее отсутствие.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ