#
18 ноября
Чем заправлять машину зимой — АИ-92 или АИ-95? Ответ эксперта
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор
18 ноября
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор
Автодилеры нашли легальный способ сэкономить на...
Renault Logan II
18 ноября
Неубиваемые моторы и ресурсная МКП: добротная «рабочая лошадка» за полмиллиона
Эксперт «За рулем» рассказал, почему стоит...

Чем заправлять машину зимой — АИ-92 или АИ-95? Ответ эксперта

Эксперт Ершов рассказал, какой бензин лучше заливать в автомобиль в морозы

С началом холодного сезона и первыми морозами снова разгораются споры среди автомобилистов о том, какой бензин лучше использовать зимой – АИ-92 или АИ-95.

На форумах некоторые утверждают, что в холодное время года предпочтительно заливать «девяносто второй», так как он быстрее воспламеняется. В этом есть доля правды, но только если рассматривать этот вопрос с точки зрения физики топлива и мнений производителей.

Опыт экспертов и лабораторные исследования подтверждают эти выводы. Тренер обучающего центра Fit Service Константин Ершов делится своим мнением на эту тему.

Различия между АИ-92 и АИ-95 заключаются не только в цифрах и цене. Бензин с октановым числом 92 обладает большей испаряемостью, состоя из более легких углеводородов, благодаря которым он быстрее превращается в пар и образует горючую смесь с воздухом даже в мороз, что упрощает запуск двигателя.

Тем не менее, это не делает АИ-92 универсальным выбором. Октановое число является также показателем детонационной стойкости, то есть способности топлива не самовоспламеняться под давлением. Оно не дает информации о чистоте топлива, о качестве добавок или о том, как средство поведет себя в холоде. Таким образом, снижать октановое число для запуска в зимний период неправильно.

По мнению специалистов, современные двигатели не предназначены для работы на бензине ниже АИ-95 из-за их конструкции. Использование бензина с малым октановым числом может вызвать детонацию даже при холодном запуске, что повышает нагрузку на различные детали машины и может привести к их быстрому износу или повреждениям.

Если в руководстве по эксплуатации допускается использование АИ-92, то зимой это может быть оправданным выбором для запуска при температуре ниже −25 градусов. Но если производитель настоятельно требует использовать 95-й бензин или более, то переход на более низкое октановое число может повредить двигатель при сильном холоде.

Правильный выбор топлива также зависит от свежести и качества бензина, а также от исправной работы системы зажигания, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
18.11.2025 
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
