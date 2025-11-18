Чем заправлять машину зимой — АИ-92 или АИ-95? Ответ эксперта

Эксперт Ершов рассказал, какой бензин лучше заливать в автомобиль в морозы

С началом холодного сезона и первыми морозами снова разгораются споры среди автомобилистов о том, какой бензин лучше использовать зимой – АИ-92 или АИ-95.

На форумах некоторые утверждают, что в холодное время года предпочтительно заливать «девяносто второй», так как он быстрее воспламеняется. В этом есть доля правды, но только если рассматривать этот вопрос с точки зрения физики топлива и мнений производителей.

Опыт экспертов и лабораторные исследования подтверждают эти выводы. Тренер обучающего центра Fit Service Константин Ершов делится своим мнением на эту тему.

Различия между АИ-92 и АИ-95 заключаются не только в цифрах и цене. Бензин с октановым числом 92 обладает большей испаряемостью, состоя из более легких углеводородов, благодаря которым он быстрее превращается в пар и образует горючую смесь с воздухом даже в мороз, что упрощает запуск двигателя.

Тем не менее, это не делает АИ-92 универсальным выбором. Октановое число является также показателем детонационной стойкости, то есть способности топлива не самовоспламеняться под давлением. Оно не дает информации о чистоте топлива, о качестве добавок или о том, как средство поведет себя в холоде. Таким образом, снижать октановое число для запуска в зимний период неправильно.

По мнению специалистов, современные двигатели не предназначены для работы на бензине ниже АИ-95 из-за их конструкции. Использование бензина с малым октановым числом может вызвать детонацию даже при холодном запуске, что повышает нагрузку на различные детали машины и может привести к их быстрому износу или повреждениям.

Если в руководстве по эксплуатации допускается использование АИ-92, то зимой это может быть оправданным выбором для запуска при температуре ниже −25 градусов. Но если производитель настоятельно требует использовать 95-й бензин или более, то переход на более низкое октановое число может повредить двигатель при сильном холоде.

Правильный выбор топлива также зависит от свежести и качества бензина, а также от исправной работы системы зажигания, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте