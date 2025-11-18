Неубиваемые моторы и ресурсная МКП: добротная «рабочая лошадка» за полмиллиона

Эксперт «За рулем» рассказал, почему стоит выбрать Renault Logan второго поколения

Ищете добротный седан, который не потребует баснословных вложений? Обратите внимание на Renault Logan второго поколения.

Это автомобиль с характером: прочным, выносливым и по-хорошему простым.

С 2014 по 2022 год его собирали в Тольятти, где он делил конвейер с родственными Largus и Almera, и за это время Логан заслужил репутацию одного из самых рациональных выборов на рынке.

Его главные козыри – крепкая, энергоемкая подвеска, способная справляться с нашими дорогами, и надежные атмосферные моторы. Почти 80% машин – с механической коробкой передач. В большинстве случаев это агрегат JH3 с огромным ресурсом.

Renault Logan II

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Все двигатели – атмосферные 1.6 с распределенным впрыском. Надежные и служат свыше 300 тысяч км, многие уезжают за 500 тысяч. Архаичные K7M и K4M – с чугунными блоками, ниссановский H4M – с алюминиевым.

Восьмиклапанный K7M (82 л. с.) чрезвычайно прост и неприхотлив. При своевременной замене масла, приводного ремня и свечей досаждают только возрастные течи да неполадки термостата.

У K4M (102 л. с.) уже 16 клапанов и есть гидрокомпенсаторы. Система зажигания более современная – раздельные катушки без высоковольтных проводов. Характер примерно такой же – ломаться особо нечему, главная опасность исходит от недолговечного ремня привода ГРМ.

В 2016 году пришел H4M (113 л. с.), он же Nissan HR16DE.

Renault Logan II

Конечно, есть и нюансы. Базовые комплектации довольно скромны, а защита от коррозии могла бы быть и лучше.

Но этот автомобиль не претендует на роскошь – он создан для работы.

И с этой задачей справляется на отлично, доказывая, что настоящая надежность часто бывает простой и неприхотливой.

