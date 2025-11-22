#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Полный привод и высокий клиренс — топ-5 самых недорогих «проходимцев»

Самые доступные SUV 4х4 в России – две Лады, два УАЗа и Haval Jolion

Исследование рынка показало, что настоящий внедорожник с полным приводом можно приобрести по цене от миллиона рублей, а в списке лидеров оказались не только легенды отечественного автопрома.

Рекомендуем
От ВАЗ-2101 до Нивы Travel — наш мотор превзошел фиатовский по всем статьям

Согласно данным на ноябрь 2025 года, самым доступным полноприводником остается Lada Niva Legend.

Ее трехдверная версия стартует с отметки в 1 059 000 рублей, предлагая проверенную временем конструкцию с постоянным полным приводом и клиренсом в 200 мм.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

Прямым конкурентом Нивы выступает ее более современный собрат – Lada Niva Travel, чья цена начинается от 1 314 000 рублей.

Lada Niva Traval
Lada Niva Traval

Эта модель обладает увеличенным до 220 мм дорожным просветом и улучшенной базовой комплектацией.

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Для тех, кто ищет более серьезную технику, УАЗ предлагает Хантер за 1 645 000 рублей. Этот внедорожник оснащен подключаемым полным приводом и мощным 2,7-литровым двигателем. Клиренс автомобиля зависит от модификации и может составлять 210–220 мм.

На следующей ступени за Хантером становится УАЗ Патриот с ценником от 1 835 000 рублей, который сочетает в себе внушительные внедорожные качества с более комфортабельным оснащением. Его дорожный просвет составляет 210 мм.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Замыкает рейтинг единственная иномарка и единственный кроссовер в списке – Haval Jolion. За 2 299 000 рублей этот популярный кроссовер предлагает не только полный привод, но и современный 150-сильный турбомотор в паре с роботом, а также богатое оснащение, включая мультимедийную систему и комплекс систем безопасности. Правда, дорожный просвет у него в этой пятерке самый скромный – 190 мм.

Haval Jolion
Haval Jolion
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Deositphotos
Количество просмотров 16
22.11.2025 
Фото:Deositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0