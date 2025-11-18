#
Как выбрать шины и подготовить машину к зиме: советы эксперта
18 ноября
Как выбрать шины и подготовить машину к зиме: советы эксперта
Как выбрать шины и подготовить машину к зиме: советы эксперта

Автоэксперт Мартыненко: зимние шины служат не больше трех лет

Эксперт в области автоподготовки и руководитель школы контраварийного вождения Виктор Мартыненко рассказал, как правильно выбирать зимние шины и подготавливать автомобиль к холодному сезону.

Он отметил, что многие водители откладывают замену шин до последнего момента, что не рекомендуется. По его словам, переходить на зимние шины следует, когда среднесуточные температуры опускаются ниже +5 градусов, а не дожидаться первого снега.

Он также подчеркнул, что особое внимание следует уделить смене резины тем водителям, которые часто выезжают за город, где температура ниже и есть риск гололеда. Мартыненко отметил, что выбор зимних шин зависит от условий эксплуатации: для городских условий подходит фрикционная резина, тогда как шипы необходимы в более сложных условиях.

Эксперт добавил, что зимняя резина имеет ограниченный срок службы – обычно до трех лет, и ее регулярная замена критически важна для безопасности. Он также предостерег водителей от покупки шин с пробегом, особенно если они предлагаются вместе с автомобилем.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Источник:  «Радио 1»
