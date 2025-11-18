Названы главные минусы автомобилей УАЗ

#
>
Эксперт Кузин перечислил 12 недостатков автомобилей УАЗ

Современные автомобили УАЗ, несмотря на высокую популярность и признанную способность передвигаться по сложным трассам, всё ещё имеют ряд известных слабых мест. Об этом рассказал Андрей Кузин, руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе».

Комментарий эксперта

Андрей Кузин, руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе»:

– Основные «болячки» у УАЗов касаются коррозионной устойчивости: кузовные элементы быстро ржавеют, особенно в местах швов, арок и под молдингами. Причина – отсутствие заводских уплотнителей и низкий уровень антикоррозийной обработки. Саморезы крепят пластик прямо к металлу, что усугубляет процесс коррозии даже на новых авто из салона.

Владельцы популярного внедорожника УАЗ Патриот отмечают недостатки конструкции пятой двери. Из-за тяжёлой запаски петли могут проседать, что затрудняет закрытие двери. Кроме того, у этой модели часто наблюдаются утечки сальников коленвала, мостов и редукторов, что обусловлено низким качеством используемых резинок.

Система охлаждения также вызывает нарекания из-за применения слабых винтовых хомутов и быстро теряющих гибкость резиновых патрубков. В результате, уже через 1–2 года эксплуатации могут возникать протечки антифриза, а через три года большинство автомобилей требуют полной замены патрубков.

Кроме этого, можно выделить быструю изнашиваемость штатной резиновой прокладки поддона двигателя. Но есть простое решение – ее меняют на многослойную стальную. Проблемы также касаются шумоизоляции и неэффективных тормозов.

Сервисное обслуживание УАЗов предусмотрено каждые 10–15 тысяч километров или раз в год. Владельцам новых автомобилей Кузин советует заложить дополнительные расходы и время на профилактические мероприятия, такие как обработка антикоррозийными составами и замена патрубков после каждого сезона.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Ушакова Ирина
Фото:Pexels
18.11.2025 
Фото:Pexels
