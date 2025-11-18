#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Crater
18 ноября
Дерзкий внедорожник от Hyundai бросит вызов Bronco и Land Cruiser. Первые изображения
Hyundai покажет внедорожник Crater Concept 20...
Как выбрать шины и подготовить машину к зиме: советы эксперта
18 ноября
Как выбрать шины и подготовить машину к зиме: советы эксперта
Автоэксперт Мартыненко: зимние шины служат не...
Ученые создали дорожный «оракул», предсказывающий пробки с точностью в 94%
18 ноября
Ученые создали дорожный «оракул», предсказывающий пробки с точностью в 94%
В Ростове-на-Дону создали систему,...

Дерзкий внедорожник от Hyundai бросит вызов Bronco и Land Cruiser. Первые изображения

Hyundai покажет внедорожник Crater Concept 20 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе

Hyundai готовится представить миру свой дерзкий Crater Concept, дебют которого запланирован на 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Рекомендуем
Solaris или Belgee — какой из конкурентов Лады Весты выгоднее

Это концепт с агрессивным торсом и пиксельными фарами не боится испачкать колеса и позиционируется как потенциальный соперник для таких легенд бездорожья, как Ford Bronco.

Crater намекает на то, что линейка внедорожников Hyundai вскоре может пополниться по-настоящему серьезной моделью для покорения бездорожья.

В отличие от городских кроссоверов, этот четырехдверный концепт с короткими свесами и мощной резиной выглядит всегда готовым к любым испытаниям.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Hyundai Crater
Hyundai Crater

Его закрытая решетка радиатора намекает на возможную электрическую начинку, хотя производитель пока не распространяется о силовой установке.

Текущая линейка внедорожников Hyundai изобилует популярными кроссоверами, но в ней нет настоящего героя бездорожья. Если смелая задумка корейцев воплотится в серийной модели, это выведет Hyundai на прямую конкурентную тропу с серьезными внедорожниками.

Прямую трансляцию захватывающей премьеры покажут также на YouTube-канале автопроизводителя 20 ноября.

Hyundai Crater
Hyundai Crater
Hyundai Crater
Hyundai Crater
Hyundai Crater

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Hyundai
18.11.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0