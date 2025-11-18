Дерзкий внедорожник от Hyundai бросит вызов Bronco и Land Cruiser. Первые изображения

Hyundai покажет внедорожник Crater Concept 20 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе

Hyundai готовится представить миру свой дерзкий Crater Concept, дебют которого запланирован на 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Это концепт с агрессивным торсом и пиксельными фарами не боится испачкать колеса и позиционируется как потенциальный соперник для таких легенд бездорожья, как Ford Bronco.

Crater намекает на то, что линейка внедорожников Hyundai вскоре может пополниться по-настоящему серьезной моделью для покорения бездорожья.

В отличие от городских кроссоверов, этот четырехдверный концепт с короткими свесами и мощной резиной выглядит всегда готовым к любым испытаниям.

Hyundai Crater

Его закрытая решетка радиатора намекает на возможную электрическую начинку, хотя производитель пока не распространяется о силовой установке.

Текущая линейка внедорожников Hyundai изобилует популярными кроссоверами, но в ней нет настоящего героя бездорожья. Если смелая задумка корейцев воплотится в серийной модели, это выведет Hyundai на прямую конкурентную тропу с серьезными внедорожниками.

Прямую трансляцию захватывающей премьеры покажут также на YouTube-канале автопроизводителя 20 ноября.

