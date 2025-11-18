Hyundai в России: товарные знаки есть, машин нет. Как так?

Эксперты: регистрация товарных знаков Hyundai не означает возвращение в РФ

Регистрация компанией Hyundai нескольких товарных знаков в России является стандартной деловой процедурой для защиты интеллектуальной собственности и не связана с планами возобновления продаж автомобилей, пояснил источник в автомобильной отрасли Южной Кореи.

Подобные шаги компании предпринимают регулярно, даже покидая рынок, чтобы обезопасить свои активы от неправомерного использования.

Ранее данные Роспатента показали, что Hyundai зарегистрировала 10 товарных знаков, в том числе Hyundai Solati, Atos и Porter, а также свой логотип, что формально позволяет ей заниматься производством и продажей автомобилей и запчастей до 2034 года.

Однако, как подчеркивают осведомленные собеседники, это не более чем юридическая формальность.

«Компании продолжают поддерживать регистрацию товарных знаков, поскольку они являются объектами интеллектуальной собственности, независимо от того, продолжается бизнес или нет», - отметил источник. Он добавил, что бренды часто защищают свои права заранее даже на тех территориях, где не ведут операционную деятельность.

Напомним, что Hyundai Motor приняла решение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге в конце 2023 года, завершив сделку в начале 2024. При этом концерн оставил за собой право на выкуп предприятия в течение двух лет, однако текущее продление товарных знаков не свидетельствует о намерении этим правом в ближайшее время воспользоваться.

