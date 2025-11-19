Как не вылететь на обочину в гололед: простые правила

Эксперт Ковалев: в гололед дистанция между авто должна быть в 3 раза больше

В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало снега в четыре раза больше нормы, что вызвало массовые аварии, по информации СМИ. Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев поделился основными правилами поведения на дороге при гололеде.

Комментарий эксп ерта

Денис Ковалев, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения:

– На машине во время гололеда нужно ехать медленнее, чем обычно, так как гололед резко снижает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость увеличивает время на реакцию водителя. Обязательно сохранять безопасную дистанцию. Расстояние между автомобилями должно быть минимум в 3 раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновений при резком торможении. Используйте зимние и шипованные шины. Они обеспечивают лучшее сцепление на ледяной и снежной поверхности. Включите противоскользящую систему, если есть. ABS и ESP помогают сохранить контроль над автомобилем на скользкой дороге.

Он также посоветовал избегать резких маневров на поворотах, заранее замедляя скорость.

Ковалев рекомендовал использовать общественный транспорт в условиях гололеда и снегопада. Он напоминает о важности мониторинга погодных условий перед выездом. В случае заднего заноса автомобиля рекомендуется плавно поворачивать рулевое колесо в сторону, куда соскальзывает задняя часть автомобиля, избегая резких действий.

Эксперт подчеркивает, что лучше не выезжать на личном автомобиле в плохую погоду, а при необходимости – проверять обновления прогноза погоды и дорожной ситуации, а также иметь заряженный телефон и запас топлива и воды.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

«За рулем» можно читать и в Телеграм