Как не вылететь на обочину в гололед: простые правила
19 ноября
Как не вылететь на обочину в гололед: простые правила
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало снега в четыре раза больше нормы, что вызвало массовые аварии, по информации СМИ. Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев поделился основными правилами поведения на дороге при гололеде.

Комментарий эксперта

Денис Ковалев, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения:

На машине во время гололеда нужно ехать медленнее, чем обычно, так как гололед резко снижает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость увеличивает время на реакцию водителя. Обязательно сохранять безопасную дистанцию. Расстояние между автомобилями должно быть минимум в 3 раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновений при резком торможении. Используйте зимние и шипованные шины. Они обеспечивают лучшее сцепление на ледяной и снежной поверхности. Включите противоскользящую систему, если есть. ABS и ESP помогают сохранить контроль над автомобилем на скользкой дороге.

Он также посоветовал избегать резких маневров на поворотах, заранее замедляя скорость.

Ковалев рекомендовал использовать общественный транспорт в условиях гололеда и снегопада. Он напоминает о важности мониторинга погодных условий перед выездом. В случае заднего заноса автомобиля рекомендуется плавно поворачивать рулевое колесо в сторону, куда соскальзывает задняя часть автомобиля, избегая резких действий.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперт подчеркивает, что лучше не выезжать на личном автомобиле в плохую погоду, а при необходимости – проверять обновления прогноза погоды и дорожной ситуации, а также иметь заряженный телефон и запас топлива и воды.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
19.11.2025 
Фото:freepik / freepik
