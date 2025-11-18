Что делать, если заправили плохим горючим: инструкция

Эксперт Корнев назвал признаки «отравления» автомобиля некачественным топливом

С некачественным бензином может столкнуться каждый автовладелец даже при заправке на проверенных АЗС. Существуют характерные признаки в работе машины, которые укажут на некачественное топливо.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Плохое горючее часто нарушает работу двигателя. Сразу после заправки или через несколько километров мотор начинает дергаться, машина может заглохнуть или потерять тягу, словно под педаль газа что-то положили. Нарушение образования горючей смеси замечает внутренняя система самоконтроля, сигнализируя о проблеме значком Check Engine на приборке. «Бонусом» появляется перерасход горючего, а из трубы валит черный дым. В тяжелых случаях мотор, особенно немолодой, может просто заглохнуть.

Если увеличился только расход, можно ездить дальше, но при первой возможности добавить «нормальное» горючее. Когда машине «стало плохо», то лучше не рисковать, а заехать на сервис, чтобы там удалили залитое. Правда, в этом случае добиться компенсации от АЗС будет сложнее.

Что делать, если заправили плохим горючим?

Постарайтесь как можно скорее вернуться на заправку, чтобы получить документы на проданное топливо, советует эксперт. Необходимо сохранять все чеки, потому что в случае судебных разбирательств они помогут связать факт заправки с появившимися проблемами.

Далее нужно будет организовать отбор проб из топливохранилища и бензобака машины. Сделать это сможет эксперт из независимой лаборатории.

После этого пострадавший автомобиль потребуется отвезти на автотехническую экспертизу в сервис и пригласить туда же ответственное лицо со стороны заправки. Достаточно направить телеграмму с датой, временем и местом проведения экспертизы на адрес компании с уведомлением о вручении.

Когда техническая экспертиза установит связь между поломкой и топливом, а лаборатория подтвердит, что в бак попал контрафакт, следует отправить претензию продавцу с требованием возместить ущерб и копиями подтверждающих документов. Если откажут – придется судиться.

Судебная практика по таким делам разная. Главное – убедить суд, что машина действительно заправлялась на АЗС в последний раз, топливо некачественное, а поломка из-за него. Поэтому нужен чек и все отчеты. В идеале честные АЗС, чтобы разобраться в ситуации, могут согласиться поднять записи с камер, пояснил специалист.

