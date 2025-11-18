#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Беспилотные КАМАЗы с оператором в кабине на трассе М-11
18 ноября
Беспилотные грузовики появятся еще в трех российских регионах
Правительство продлило эксперимент с...
Ford Focus ST
18 ноября
Популярный в России легендарный автомобиль сняли с производства
Компания Ford завершила выпуск модели Focus...
Voyah Taishan
18 ноября
В Россию привезут гибридный автомобиль Voyah Taishan. «За рулем» узнал подробности
Новый полноразмерный кроссовер Voyah Taishan в...

Что делать, если заправили плохим горючим: инструкция

Эксперт Корнев назвал признаки «отравления» автомобиля некачественным топливом

С некачественным бензином может столкнуться каждый автовладелец даже при заправке на проверенных АЗС. Существуют характерные признаки в работе машины, которые укажут на некачественное топливо.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

Плохое горючее часто нарушает работу двигателя. Сразу после заправки или через несколько километров мотор начинает дергаться, машина может заглохнуть или потерять тягу, словно под педаль газа что-то положили. Нарушение образования горючей смеси замечает внутренняя система самоконтроля, сигнализируя о проблеме значком Check Engine на приборке. «Бонусом» появляется перерасход горючего, а из трубы валит черный дым. В тяжелых случаях мотор, особенно немолодой, может просто заглохнуть.

Если увеличился только расход, можно ездить дальше, но при первой возможности добавить «нормальное» горючее. Когда машине «стало плохо», то лучше не рисковать, а заехать на сервис, чтобы там удалили залитое. Правда, в этом случае добиться компенсации от АЗС будет сложнее.

Что делать, если заправили плохим горючим?

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Постарайтесь как можно скорее вернуться на заправку, чтобы получить документы на проданное топливо, советует эксперт. Необходимо сохранять все чеки, потому что в случае судебных разбирательств они помогут связать факт заправки с появившимися проблемами.

Далее нужно будет организовать отбор проб из топливохранилища и бензобака машины. Сделать это сможет эксперт из независимой лаборатории.

После этого пострадавший автомобиль потребуется отвезти на автотехническую экспертизу в сервис и пригласить туда же ответственное лицо со стороны заправки. Достаточно направить телеграмму с датой, временем и местом проведения экспертизы на адрес компании с уведомлением о вручении.

Когда техническая экспертиза установит связь между поломкой и топливом, а лаборатория подтвердит, что в бак попал контрафакт, следует отправить претензию продавцу с требованием возместить ущерб и копиями подтверждающих документов. Если откажут – придется судиться.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Судебная практика по таким делам разная. Главное – убедить суд, что машина действительно заправлялась на АЗС в последний раз, топливо некачественное, а поломка из-за него. Поэтому нужен чек и все отчеты. В идеале честные АЗС, чтобы разобраться в ситуации, могут согласиться поднять записи с камер, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

  • Назовите лучший бренд АКБ в рамках Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке!
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
18.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0