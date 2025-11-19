Экология
Made in Russia с китайским акцентом – половина авторынка «переобуется» к концу года

Каждая вторая китайская машина в России к 2026 году станет отечественной

Ожидается, что уже к концу этого года каждый второй новый китайский автомобиль в России будет местной сборки.

Такой прогноз дают аналитики «Газпромбанк Автолизинга», отмечая резкий рост локализации производства. Если в октябре доля машин с российским VIN достигла 43%, то к декабрю она может преодолеть отметку в 50%.

Стимулом для этого служит повышение утилизационного сбора, делающее импорт менее выгодным. При этом все чаще китайские модели будут выходить на рынок под российскими брендами. Лидерами по локализации остаются Haval и Chery, чьи заводы в Тульской и Калужской областях обеспечивают основную часть сборки.

Также в топ-10 брендов КНР, которые в октябре продавались с российскими VIN, вошли Exeed, Jaecoo, Jetour, BAIC, Kaiyi, SWM, DFM. Exeed.

Парадоксально, но рост производства сопровождается дефицитом на рынке. Дилеры отмечают нехватку популярных моделей Chery, Belgee, Geely и Jetour, а очереди на некоторые позиции растянулись. Это следствие вымывания избыточных запасов прошлого года и изменения логистических цепочек.

Согласно экспертным оценкам, часть игроков из КНР начнет сворачивать прямые поставки, чтобы снизить санкционные риски. Вместо этого они сделают ставку на локализацию: Chery будет развивать бренд Tenet, а Geely усилит позиции через белорусскую сборку Belgee.

Эта стратегия закрепит успех китайских марок, на которые в октябре пришлось 49,6% всех продаж легковых автомобилей в России (по данным «Автостата»), и тенденция к углублению локализации будет только укрепляться.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
19.11.2025 
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
