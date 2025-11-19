Бывшие автозаводы GM и Volkswagen получат почти 90 млрд рублей на новую жизнь

Группа АГР инвестирует в локализацию на мощностях бывших заводов Volkswagen и GM

Группа АГР направит почти 90 миллиардов рублей на глубокую локализацию производства автомобилей на бывших заводах Volkswagen в Калужской области и General Motors в Санкт-Петербурге.

Соответствующие инвестиционные обязательства компания взяла на себя в рамках специальных контрактов с Минпромторгом, что подтвердил министр Антон Алиханов в ответе на запрос депутатов Госдумы.

Общий объем инвестиций составит 87,7 млрд рублей, из которых 50,6 млрд предназначены для калужской площадки, а 37,1 миллиарда — для завода в Шушарах. Эти средства пойдут в том числе на создание производства ключевых компонентов, включая автоэлектронику, двигатели и автоматические коробки передач. Уже сейчас новый собственник активно вкладывается в развитие заводов: в Калуге налажен выпуск кроссоверов Tenet, а петербургская площадка практически переоборудуется с нуля.

Стратегия АГР по локализации выглядит оправданной на фоне трансформации российского авторынка.

Повышение уровня локализации открывает доступ к государственным преференциям, включая налоговые льготы и участие в программах поддержки спроса, госзакупках и компенсировать утильсбор.

Успех новой марки Tenet, которая всего за два месяца продаж вошла в пятерку самых популярных моделей в стране, демонстрирует востребованность такого подхода. Эксперты полагают, что производство Tenet может со временем заместить на рынке автомобили Chery.

Таким образом, масштабные инвестиции АГР создадут устойчивую отечественную производственную экосистему, независимую от уходящих иностранных производителей.

