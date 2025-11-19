#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как помыть машину зимой — несколько важных советов
19 ноября
Как помыть машину зимой — несколько важных советов
Авто Mail составил инструкцию по зимней мойке...
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
19 ноября
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
Рост цен на бензин и мощные авто – Госдума...
Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
19 ноября
Эти хорошо знакомые кроссоверы прошли сертификацию в России
Дистрибьютор Li Auto в России получил ОТТС на...

Как помыть машину зимой — несколько важных советов

Авто Mail составил инструкцию по зимней мойке автомобиля

В зимнее время мойка автомобиля требует соблюдения некоторых важных правил, напоминает источник.

Как мыть машину зимой:

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»
  • мойте машину раз в 2-3 недели: грязь задерживает влагу с солью и прочими реагентами;
  • для «самомойки» выбирайте день с доминусовой температурой – или отправляйтесь в теплый бокс;
  • уделите особое внимание аркам и порогам;
  • после мойки продувайте замки, полости и накладки сжатым воздухом;
  • обработайте уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой;
  • наносите защитные покрытия на кузов;
  • проветрите салон, чтобы уменьшить влажность.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Авторы заметки отмечают, что к самостоятельной мойке машины в холодное время года следует подготовиться: одеться потеплее, не забыв перчатки, и, конечно, захватить щетки, губки и микрофибровые полотенца.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / teksomolika
19.11.2025 
Фото:freepik / teksomolika
Поделиться:
Оцените материал:
0