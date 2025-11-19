КНР запрещает экспорт новых машин под видом подержанных: что ждет покупателей в России
Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский полагает, что перекрытие экспорта новых автомобилей под видом машин с пробегом почти никак не скажется на авторынке РФ.
Комментарий эксперта
Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:
– Ограничения, связанные с изменением методики расчета утильсбора, по новым правилам с 1 декабря, уже изменят этот рынок. А повышение утильсбора с 1 января еще больше повлияет на продажи. Поэтому влияние на рынок таких ограничений будет не очень значительным. В дополнение к этому в Китае стоимость денег составляет порядка 4% годовых, и, если нужно продержать автомобиль на складе 180 дней, ничего страшного, поставка будет через 180 дней.
Некоторые бренды, такие как Zeekr, не имеют официального представительства в России, однако у них имеются заключенные соглашения на сервисное обслуживание, что подразумевает необходимость создания сети сервисных станций в экспортируемой стране, отметил Ольховский. Он добавил, что сегодня все китайские автомобили, реализуемые от имени частных лиц, являются автомобилями с пробегом.
Статус автомобиля с пробегом присваивается после его регистрации в аналогичной базе ГИБДД в Китае. Ассортимент автомобилей в России не сократится из-за этого ограничения. Это не значит, что параллельный импорт прекратится, но произойдут определенные изменения. Какими именно они будут, станет известно в ближайшем будущем, все зависит от финансовых возможностей компаний, занимающихся экспортом, пояснил специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.