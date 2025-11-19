#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Собираем неприкосновенный запас для вашего автомобиля
19 ноября
Собираем неприкосновенный запас для вашего автомобиля
Эксперты рассказали, чем укомплектовать...
Как помыть машину зимой — несколько важных советов
19 ноября
Как помыть машину зимой — несколько важных советов
Авто Mail составил инструкцию по зимней мойке...
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
19 ноября
Госдума приняла во втором чтении проект об индексации ставок акцизов
Рост цен на бензин и мощные авто – Госдума...

Собираем неприкосновенный запас для вашего автомобиля

Эксперты рассказали, чем укомплектовать автомобиль в дальнее путешествие

Отправляясь в дальний путь на автомобиле по просторам России, лучше всегда быть готовым к неожиданностям.

Рекомендуем
Solaris или Belgee — какой из конкурентов Лады Весты выгоднее

Вместо многочасовой пробки можно столкнуться с настоящим приключением, когда связь пропадает, а ближайший населенный пункт – в десятках километров.

Специалисты издания Pravda.Ru советуют подходить к сбору автомобильного комплекта выживания серьезно, и их рекомендации применимы не только к чрезвычайным ситуациям, но и к обычным зимним поездкам за город.

Основа безопасности – это вода. Помимо бутылки в салоне, настоящим спасением на дальних маршрутах станет компактный фильтр для воды. Он позволяет не возить с собой тяжелые запасы и дает доступ к питьевой воде практически из любого источника. Не менее важен и стратегический запас еды: энергетические батончики, орехи и сухофрукты не боятся мороза и долго хранятся.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Стандартную аптечку не мешает дополнить средствами для остановки сильного кровотечения – турникетом и гемостатическими бинтами. В критической ситуации эти простые средства помогут продержаться до приезда помощи.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также не стоит полностью полагаться на технологии. Наличные, спрятанные в потайном отделении, выручат при отключении терминалов, а бумажная карта никогда не разрядится и не зависнет, в отличие смартфона. Дополнительный заряд автономности обеспечит мощный пауэрбанк или простой кнопочный телефон, который неделями держит заряд и устойчив к морозу.

И главный совет – соберите «тревожный» мини-рюкзак на случай, если автомобиль придется покинуть. Небольшой запас воды, еды, фонарик и аптечка первой помощи позволят вам пешком дойти до ближайшей помощи.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
19.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0