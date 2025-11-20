Рама, V8, АКП, 4х4, огромный салон — культовый «американец» за 1,5 млн
В продаже появился полноразмерный американский внедорожник Chevrolet Suburban – черная 7-местная машина с кожаным салоном и пробегом в 123 тысячи км находится в Москве.
Для указанного года выпуска (1993) и неплохого, судя по фото, состояния кузова, цена выглядит интересно. По ПТС, у машины было два владельца, в ДТП она не участвовала. При этом прошла основательный ребилд: со слов продавца, покупался донор 1999 года, пробежавший всего 18 тысяч км. Масло в двигателе меняется каждые 5 тысяч км, гнили и ржавчины по кузову нет, отмечает владелец.
Уточняется также, что по салону имеются небольшие недочеты, а вот двигатель (V8, 5.7, 200 л.с.), коробка-автомат и мосты находятся в отличном состоянии.
Кроме того, а автомобиле установлен лифт подвески, который можно увеличить еще на 7 см. В довесок к автомобилю покупателю предлагаются новые запчасти на общую сумму около 100 тысяч рублей. Продавец говорит, что этот Suburban является любимой машиной в семье. И да, «такая корова» действительно не просто так оказалась в продаже. И вопрос к этому объявлению только один: как этого зверя прокормить, с нынешними-то ценами на бензин...
