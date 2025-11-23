#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Покатались на машине с таким рулем — как ощущения?

Журналисты испытали рулевое управление Hypersquare на прототипе Peugeot 2008

Сотрудникам британского автомобильного издания Autocar довелось поездить на прототипе Peugeot 2008, оснащенном рулевым управлением Hypersquare.

Рекомендуем
Такого вы никогда не видели: 6 самых странных рулей

Показанный ранее на концепте Peugeot Polygon «гиперквадратный» руль наделал много шума. Hypersquare позиционируют как альтернативу традиционному рулевому колесу – и как бы контрапунктом нынешней волне развития беспилотных технологий, при которых вообще никакой руль вроде и не нужен. Однако у французов – своя атмосфера: прямоугольный штурвал с четырьмя отверстиями, в которых расположены сенсорные датчики.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Идея в том, чтобы управлять всеми системами, не снимая рук с управления. Но это – только видимая часть айсберга, который являет собой система Hypersquare.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Коллеги из Autocar, попробовавшие такой руль в движении, говорят, что через несколько километров привыкаешь настолько, что обычная «баранка» кажется неестественной. Вибрации от дороги нет вовсе – поначалу это обескураживает, но потом воспринимается крутой и удобной фишкой. Еще одна особенность – переменное передаточное отношение: от 16:1 на 80 км/ч до увеличенного в 5 раз при парковке.

На данный момент система нуждается в доработке, но в серию ее собираются внедрить уже в 2027 году на новом Peugeot 208...

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Сотый, до полного!
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 24
23.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0