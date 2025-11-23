Покатались на машине с таким рулем — как ощущения?

Журналисты испытали рулевое управление Hypersquare на прототипе Peugeot 2008

Сотрудникам британского автомобильного издания Autocar довелось поездить на прототипе Peugeot 2008, оснащенном рулевым управлением Hypersquare.

Показанный ранее на концепте Peugeot Polygon «гиперквадратный» руль наделал много шума. Hypersquare позиционируют как альтернативу традиционному рулевому колесу – и как бы контрапунктом нынешней волне развития беспилотных технологий, при которых вообще никакой руль вроде и не нужен. Однако у французов – своя атмосфера: прямоугольный штурвал с четырьмя отверстиями, в которых расположены сенсорные датчики.

Идея в том, чтобы управлять всеми системами, не снимая рук с управления. Но это – только видимая часть айсберга, который являет собой система Hypersquare.

Коллеги из Autocar, попробовавшие такой руль в движении, говорят, что через несколько километров привыкаешь настолько, что обычная «баранка» кажется неестественной. Вибрации от дороги нет вовсе – поначалу это обескураживает, но потом воспринимается крутой и удобной фишкой. Еще одна особенность – переменное передаточное отношение: от 16:1 на 80 км/ч до увеличенного в 5 раз при парковке.

На данный момент система нуждается в доработке, но в серию ее собираются внедрить уже в 2027 году на новом Peugeot 208...

