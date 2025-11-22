В ритме дороги: что слушают в машине российские дети

По утрам в машине ребята слушают веселую музыку, вечером – сказки

Автомобильные поездки давно стали неотъемлемой частью распорядка дня для российских семей. 40% родителей ежедневно отвозят детей на занятия, а в дороге юные пассажиры чаще всего смотрят в окно или слушают музыку.

Чтобы скрасить путь, родители активно используют развлечения: 37% семей включают музыку и песни, а 39% запасаются перекусами и делают остановки.

Согласно исследованию сервиса Звук, современная музыка возглавляет список предпочтений детей – ее просят включить 41% юных слушателей. Маленькие пассажиры также отдают предпочтение любимым мультфильмам (19%) и детским песенкам (19%).

Музыкальный режим меняется в течение дня: утром в машине чаще звучат веселые и бодрые треки, а вечером им на смену приходят спокойные аудиосказки. Управляет звуком в салоне, в основном, взрослый, но почти треть семей практикует «демократичный» подход, переключая треки по очереди с ребенком.

Для родителей детский контент – это не только развлечение, но и возможность с пользой занять ребенка в дороге. Наиболее ценными они считают аудиосказки – 59%, музыку разных жанров – 34%, аудиокниги – 28%, научные подкасты – 22% и обучающие песни – 19%.

Для удобства семей при обновлении версии для Android Auto был добавлен специальный детский раздел, позволяющий все это найти и включить, не отвлекаясь от управления автомобилем.

