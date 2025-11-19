#
22 ноября
22 ноября
22 ноября
Стало известно, сколько таксистов поменяет авто из-за закона о локализации

РОМИР: 42% водителей такси не станут менять машину из-за закона о локализации

Согласно исследованию «Ромир», проведенному в октябре-ноябре этого года, 42% водителей такси планируют и дальше использовать свои автомобили, несмотря на предстоящие изменения в законодательстве о локализации, вступающем в силу весной следующего года.

Эксперты отмечают, что многие таксисты ошибочно предполагают, что их автомобили относятся к локализованным, или уверены, что новые нормы касаются только таксопарков, а не самозанятых.

Они также подсчитали, что лишь каждая пятая использующаяся в такси машина находится в первичном списке одобренных Минпромторгом. Среди респондентов, которые собираются продолжать работать на своих машинах, всего 29%, их авто действительно соответствуют российским стандартам локализации, и только 5% опрашиваемых намерены сменить транспортное средство в связи с новыми требованиями.

Согласно опросу, большая часть водителей (более 50%) использует для работы собственные машины, почти 25% арендуют транспорт, а 15% работают на автомобилях из таксопарков. В России 70% таксистов являются самозанятыми, 14% – индивидуальными предпринимателями.

Такси является основным источником заработка для 69% опрошенных. Доля самозанятых водителей в стране составляет 42%, в то время как в Москве этот показатель составляет лишь 15%. Опрос охватывал 1,5 тыс. таксистов в городах с населением более 500 тыс. человек.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
19.11.2025 
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
