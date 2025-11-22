#
>
Можно ли разбавлять незамерзайку водой: ответ эксперта

Автоэксперт Попов: Незамерзающую жидкость можно разбавлять водой

Автоэксперт Дмитрий Попов развеял миф о том, что смешивать незамерзайку с водой категорически нельзя.

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

Есть мнение, что вообще нельзя смешивать незамерзайку с водой. Это глупость, потому что незамерзайка – это водный раствор спирта: этилового, метилового или изопропилового. От смешивания спиртов ничего смертоносного не происходит. Более того, часть этих жидкостей действительно представляет собой смесь спиртов, чтобы их удешевить: снаружи написано, что это изопропиловый, а на самом деле большую часть жидкости составляет метиловый.

Эксперт добавил, что, будучи водным раствором, незамерзайку можно разбавлять водой. Он сам не заполняет систему охлаждения автомобиля лишь раствором -30 градусов, а разбавляет его в пропорции два к одному с водой, получая вместо 5 литров -30 градусов, целых 15 литров -10. А когда температура резко падает, можно предотвратить замерзание жидкости в системе, добавляя немного незамерзайки.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Источник:  РИАМО
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
22.11.2025 
Фото:Depositphotos
