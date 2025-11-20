Хорошо знакомый японский кроссовер обновился: подробности
Накануне открытия автосалона в Гуанчжоу совместное предприятие FAW Toyota провело презентацию Brand Night, на котором был представлен новый RAV4 шестого поколения. Официальный дебют RAV4 состоится на автосалоне.
Обновленный Toyota RAV4 получил новый дизайн с С-образными фарами, полузакрытой решеткой радиатора и бампером, ориентированным на внедорожные способности. Модель укомплектована контрастными зеркалами и расширенными колесными арками, а также предлагает 18-дюймовые диски, в то время как 20-дюймовые колеса и двухцветный кузов доступны в качестве опций. Габариты кроссовера составляют 4620×1855×1680 мм, а колесная база равна 2690 мм.
Внутри автомобиля находится медиасистема с 15,6-дюймовым экраном на платформе Snapdragon 8155, цифровая приборная панель и проекционный дисплей. В системе автономного вождения предусмотрено 24 сенсора. Также имеются адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и система кругового обзора.
Новый RAV4 будет представлен с тремя различными силовыми установками. Вершиной линейки станет гибридная система мощностью 185 л.с., а базовая версия будет укомплектована 2,0-литровым атмосферным мотором, выдающим 171 л.с. Промежуточное решение – это гибридная система на базе 2,0-литрового мотора. Топовый вариант – с полным приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.
