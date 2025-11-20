Обновленная Toyota Corolla удивила габаритами и гибридной версией

Продажи обновленной Toyota Corolla начнутся в декабре

В преддверии крупного автосалона в Гуанчжоу совместная китайско-японская компания FAW Toyota провела пресс-конференцию, где официально представила обновленную Corolla.

Легендарная модель обрела совершенно иной облик, просторный салон и современные системы помощи водителю.

Передняя часть автомобиля выполнена в свежем стиле последних моделей Toyota, напоминая черты новых Camry и Prius. Дизайн стал более лаконичным и выразительным за счет фар интересной формы и интегрированного в них воздухозаборника.

Главным новшеством стали габариты новинки: при длине 4710 мм и колесной базе 2750 мм Corolla по размерам приблизилась к флагманскому седану Avalon, что обещает небывалый простор для пассажиров.

Toyota Corolla

Салон встречает водителя современной цифровой панелью приборов на 8,8 дюйма и огромным центральным экраном мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается комплексом активной безопасности Toyota Pilot, который включает ассистент удержания в полосе и функцию экстренной остановки. Для хранения багажа предусмотрен объемный отсек на 470 литров.

Что касается двигателей, покупателям будет предложен выбор между двумя вариантами. Интеллектуальная гибридная версия сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель с современной гибридной системой, а чисто бензиновый вариант порадует 2,0-литровым мотором, мощностью 171 л.с.

Официальный дебют новинки для китайского рынка состоится на автосалоне в Гуанчжоу, а старт продаж запланирован на декабрь.

