Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Обновленная Toyota Corolla удивила габаритами и гибридной версией

Продажи обновленной Toyota Corolla начнутся в декабре

В преддверии крупного автосалона в Гуанчжоу совместная китайско-японская компания FAW Toyota провела пресс-конференцию, где официально представила обновленную Corolla.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Легендарная модель обрела совершенно иной облик, просторный салон и современные системы помощи водителю.

Передняя часть автомобиля выполнена в свежем стиле последних моделей Toyota, напоминая черты новых Camry и Prius. Дизайн стал более лаконичным и выразительным за счет фар интересной формы и интегрированного в них воздухозаборника.

Главным новшеством стали габариты новинки: при длине 4710 мм и колесной базе 2750 мм Corolla по размерам приблизилась к флагманскому седану Avalon, что обещает небывалый простор для пассажиров.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Салон встречает водителя современной цифровой панелью приборов на 8,8 дюйма и огромным центральным экраном мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается комплексом активной безопасности Toyota Pilot, который включает ассистент удержания в полосе и функцию экстренной остановки. Для хранения багажа предусмотрен объемный отсек на 470 литров.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Что касается двигателей, покупателям будет предложен выбор между двумя вариантами. Интеллектуальная гибридная версия сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель с современной гибридной системой, а чисто бензиновый вариант порадует 2,0-литровым мотором, мощностью 171 л.с.

Официальный дебют новинки для китайского рынка состоится на автосалоне в Гуанчжоу, а старт продаж запланирован на декабрь.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Источник:  Autohome
Алексеева Елена
Фото:Autohome
20.11.2025 
Фото:Autohome
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+31