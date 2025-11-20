Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за новое нарушение

В России иностранцев начнут наказывать за неправильную тонировку автомобиля

Госдума начнет обсуждение во втором чтении законопроекта, который предполагает введение ответственности за тонировку автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, таких как Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД не могут штрафовать водителей за нарушение правил тонировки из-за пробелов в действующем законодательстве.

Авторы законопроекта предлагают изменить часть 3.1 статьи 12.5 КоАП, чтобы сделать ссылку не на техрегламент, а на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Проблема заключается в том, что на автомобили, ввезенные из других стран, требования технического регламента не распространяются, что лишает ГИБДД полномочий наказывать их водителей. Предлагаемые изменения в КоАП должны устранить эту недоработку.

Согласно новым положениям, будет запрещена тонировка с затемненной пленкой, которая пропускает менее 70% света для обычных стекол и менее 60% – для бронированных.

