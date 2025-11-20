Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за новое нарушение
Госдума начнет обсуждение во втором чтении законопроекта, который предполагает введение ответственности за тонировку автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, таких как Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.
В настоящее время сотрудники ГИБДД не могут штрафовать водителей за нарушение правил тонировки из-за пробелов в действующем законодательстве.
Авторы законопроекта предлагают изменить часть 3.1 статьи 12.5 КоАП, чтобы сделать ссылку не на техрегламент, а на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».
Проблема заключается в том, что на автомобили, ввезенные из других стран, требования технического регламента не распространяются, что лишает ГИБДД полномочий наказывать их водителей. Предлагаемые изменения в КоАП должны устранить эту недоработку.
Согласно новым положениям, будет запрещена тонировка с затемненной пленкой, которая пропускает менее 70% света для обычных стекол и менее 60% – для бронированных.
Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.
