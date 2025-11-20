Niva Travel с новым мотором — есть цены!
Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала рекомендованную розничную цену базовой версии обновленного внедорожника Lada Niva Travel с двигателем 1.8, а также огласила список и состав комплектаций.
Цены на новую версию модели стартуют с 1 390 000 рублей. Главная часть обновления – 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с оригинальными системами впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи. Крутящий момент этого мотора по сравнению с прежним двигателем 1.7 повышен на 24 Нм, а 80% момента достигается уже на 1000 об/мин. Кроме того, новый движок более экономичен: по данным производителя, удельный расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от режима движения.
Также Нива получила адаптированную трансмиссию, новый передний стабилизатор поперечной устойчивости, вентилируемые тормозные диски, нерегулируемые подшипники передних ступиц, а также освеженный экстерьер – всего более ста технических улучшений, причем на мотор приходится свыше 50 модернизированных элементов.
Обновленная Niva Travel будет доступна в 5 комплектациях – Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno.
Niva Travel 1.8, Classic – 1 390 000 рублей:
- подушка безопасности водителя,
- усилитель руля,
- электростеклоподъемники,
- обогреваемые зеркала,
- АБС,
- система ЭРА-ГЛОНАСС.
Niva Travel 1.8, Comfort (+ к Classic):
- подушки безопасности водителя и пассажира,
- кондиционер,
- обогрев передних сидений,
- рейлинги на крыше,
- кожух запасного колеса.
Niva Travel 1.8, Life (+ к Comfort):
- литые диски 15",
- светодиодные фары.
Niva Travel 1.8, Enjoy (+ к Life):
- литые диски 16",
- мультимедиа с камерой заднего вида,
- круиз-контроль.
Niva Travel 1.8, Techno:
- литые диски 17",
- кожух запасного колеса в цвет кузова,
- тонировка задних стекол,
- светодиодная передняя оптика, дневные ходовые огни и противотуманные фары,
- мультимедиа Lada Enjoy Pro с камерой заднего вида,
- круиз-контроль,
- кондиционер,
- две подушки безопасности,
- обогрев передних сидений,
- электростеклоподъемники,
- наружные зеркала с электроприводом и обогревом,
- электрообогрев ветрового стекла,
- сиденье с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.
Отгрузка обновленного внедорожника Niva Travel в дилерскую сеть Lada начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба производителя.
