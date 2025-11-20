#
Niva Travel с новым мотором — есть цены!

АВТОВАЗ объявил цены на внедорожник Lada Niva Travel с новым мотором 1.8

Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала рекомендованную розничную цену базовой версии обновленного внедорожника Lada Niva Travel с двигателем 1.8, а также огласила список и состав комплектаций.

Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

Цены на новую версию модели стартуют с 1 390 000 рублей. Главная часть обновления – 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с оригинальными системами впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи. Крутящий момент этого мотора по сравнению с прежним двигателем 1.7 повышен на 24 Нм, а 80% момента достигается уже на 1000 об/мин. Кроме того, новый движок более экономичен: по данным производителя, удельный расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от режима движения.

Также Нива получила адаптированную трансмиссию, новый передний стабилизатор поперечной устойчивости, вентилируемые тормозные диски, нерегулируемые подшипники передних ступиц, а также освеженный экстерьер – всего более ста технических улучшений, причем на мотор приходится свыше 50 модернизированных элементов.

Обновленная Niva Travel будет доступна в 5 комплектациях – Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Niva Travel 1.8, Classic – 1 390 000 рублей:

  • подушка безопасности водителя,
  • усилитель руля,
  • электростеклоподъемники,
  • обогреваемые зеркала,
  • АБС,
  • система ЭРА-ГЛОНАСС.

Niva Travel 1.8, Comfort (+ к Classic):

  • подушки безопасности водителя и пассажира,
  • кондиционер,
  • обогрев передних сидений,
  • рейлинги на крыше,
  • кожух запасного колеса.

Niva Travel 1.8, Life (+ к Comfort):

  • литые диски 15",
  • светодиодные фары.

Niva Travel 1.8, Enjoy (+ к Life):

  • литые диски 16",
  • мультимедиа с камерой заднего вида,
  • круиз-контроль.

Niva Travel 1.8, Techno:

  • литые диски 17",
  • кожух запасного колеса в цвет кузова,
  • тонировка задних стекол,
  • светодиодная передняя оптика, дневные ходовые огни и противотуманные фары,
  • мультимедиа Lada Enjoy Pro с камерой заднего вида,
  • круиз-контроль,
  • кондиционер,
  • две подушки безопасности,
  • обогрев передних сидений,
  • электростеклоподъемники,
  • наружные зеркала с электроприводом и обогревом,
  • электрообогрев ветрового стекла,
  • сиденье с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.

Отгрузка обновленного внедорожника Niva Travel в дилерскую сеть Lada начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба производителя.

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1405
20.11.2025 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-59