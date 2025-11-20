Niva Travel с новым мотором — есть цены!

АВТОВАЗ объявил цены на внедорожник Lada Niva Travel с новым мотором 1.8

Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала рекомендованную розничную цену базовой версии обновленного внедорожника Lada Niva Travel с двигателем 1.8, а также огласила список и состав комплектаций.

Цены на новую версию модели стартуют с 1 390 000 рублей. Главная часть обновления – 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с оригинальными системами впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи. Крутящий момент этого мотора по сравнению с прежним двигателем 1.7 повышен на 24 Нм, а 80% момента достигается уже на 1000 об/мин. Кроме того, новый движок более экономичен: по данным производителя, удельный расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от режима движения.

Также Нива получила адаптированную трансмиссию, новый передний стабилизатор поперечной устойчивости, вентилируемые тормозные диски, нерегулируемые подшипники передних ступиц, а также освеженный экстерьер – всего более ста технических улучшений, причем на мотор приходится свыше 50 модернизированных элементов.

Обновленная Niva Travel будет доступна в 5 комплектациях – Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Niva Travel 1.8, Classic – 1 390 000 рублей:

подушка безопасности водителя,

усилитель руля,

электростеклоподъемники,

обогреваемые зеркала,

АБС,

система ЭРА-ГЛОНАСС.

Niva Travel 1.8, Comfort (+ к Classic):

подушки безопасности водителя и пассажира,

кондиционер,

обогрев передних сидений,

рейлинги на крыше,

кожух запасного колеса.

Niva Travel 1.8, Life (+ к Comfort):

литые диски 15",

светодиодные фары.

Niva Travel 1.8, Enjoy (+ к Life):

литые диски 16",

мультимедиа с камерой заднего вида,

круиз-контроль.

Niva Travel 1.8, Techno:

литые диски 17",

кожух запасного колеса в цвет кузова,

тонировка задних стекол,

светодиодная передняя оптика, дневные ходовые огни и противотуманные фары,

мультимедиа Lada Enjoy Pro с камерой заднего вида,

круиз-контроль,

кондиционер,

две подушки безопасности,

обогрев передних сидений,

электростеклоподъемники,

наружные зеркала с электроприводом и обогревом,

электрообогрев ветрового стекла,

сиденье с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой.

Отгрузка обновленного внедорожника Niva Travel в дилерскую сеть Lada начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба производителя.

