Польская полиция рассталась с самым старым своим авто — 36-летним УАЗом (видео)

Советский УАЗ-469, работавший в польской полиции с 1989 года, отправили в музей

Внедорожник УАЗ-469Б, работавший в полиции города Вроцлав, отправился в автомобильный музей Wena в Олаве.

Машина являлась частью парка полицейских машин в Нижней Силезии с 1989 года, то есть в Польшу внедорожник попал буквально с момента своего выпуска. Все эти 36 лет автомобиль патрулировал улицы региона и участвовал в различных полицейских операциях. Его часто использовали в труднодоступных районах – гористой местности, где очень кстати оказывались полный привод, простота и надежность конструкции.

Источник сообщает, что на момент окончания своей карьеры советский внедорожник технически полностью исправен. Судя по опубликованному видео, машина находится в отличном состоянии.

Теперь его можно будет увидеть в музее Wena в Олаве, который открылся в 2024 году и считается одним из крупнейших частных музеев моторизации в Центральной Европе. На площади в 5500 кв.м он успел собрать около 300 автомобилей, 192 велосипеда и 100 мотоциклов – и теперь пополнился еще одним редким экспонатом. В последние годы своей службы УАЗ оставался последним советским автомобилем на службе МВД Польши...

Источник:  Policja Dolnośląska
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 68
20.11.2025 
