Niva Travel с новым мотором — как разгоняется и какой расход?

«За рулем» рассказал о динамике и расходе топлива обновленной Нивы Travel 1.8

Намедни АВТОВАЗ назвал цену обновленного внедорожника Niva Travel с новым двигателем 1.8, а «За рулем» уже успел провести тест-драйв такой машины.

Один из главных вопросов к этой машине – какова динамика с новым движком? Как выяснил в ходе тест-драйва Александр Виноградов, пусть разгон на обновленной Ниве и не потрясает воображение, все же теперь автомобиль набирает ход заметно веселее, чем всем известная прежняя версия. Уже на малых оборотах чувствуется внятная тяга – новый движок «моментнее» старого. Благодаря этому и переключаться можно гораздо реже, и динамика стала лучше во всем диапазоне скоростей.

Такая характеристика мотора положительно сказывается и на экономичности машины, отмечает эксперт. Классическая Chevrolet Niva и ее преемница, прежняя Niva Travel, в лучшем случае показывали расход на уровне 10,5-11 л/100 км в смешанном цикле. А новая машина вполне способна уложиться в 10 л/100 км. Бонус по нынешним временам более чем приятный.

Смотрите полный тест-драйв внедорожника Niva Travel 1.8 от «За рулем»!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Иннокентий Кишкурно
21.11.2025 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
