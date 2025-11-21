Niva Travel с новым мотором — как разгоняется и какой расход?

«За рулем» рассказал о динамике и расходе топлива обновленной Нивы Travel 1.8

Намедни АВТОВАЗ назвал цену обновленного внедорожника Niva Travel с новым двигателем 1.8, а «За рулем» уже успел провести тест-драйв такой машины.

Один из главных вопросов к этой машине – какова динамика с новым движком? Как выяснил в ходе тест-драйва Александр Виноградов, пусть разгон на обновленной Ниве и не потрясает воображение, все же теперь автомобиль набирает ход заметно веселее, чем всем известная прежняя версия. Уже на малых оборотах чувствуется внятная тяга – новый движок «моментнее» старого. Благодаря этому и переключаться можно гораздо реже, и динамика стала лучше во всем диапазоне скоростей.

Такая характеристика мотора положительно сказывается и на экономичности машины, отмечает эксперт. Классическая Chevrolet Niva и ее преемница, прежняя Niva Travel, в лучшем случае показывали расход на уровне 10,5-11 л/100 км в смешанном цикле. А новая машина вполне способна уложиться в 10 л/100 км. Бонус по нынешним временам более чем приятный.

Смотрите полный тест-драйв внедорожника Niva Travel 1.8 от «За рулем»!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube