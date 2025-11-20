#
>
Китайские Toyota: обрабатывают ли их от коррозии?

На китайском заводе GAC Toyota рассказали об обработке машин от коррозии

Все автомобили марки Toyota, которые привозят в Россию через параллельный импорт, проходят антикоррозионную обработку кузова, сообщил представитель завода GAC Toyota в Гуанчжоу.

Он отметил, что процедура затрагивает все кузова, включая такие модели, как Camry, однако крыша машин не подлежат обработке.

После приостановки своей деятельности в России в 2022 году Toyota прекратила официальные продажи, и авто начали поступать на рынок благодаря параллельному импорту.

Японские автомобили продолжают сохранять популярность среди россиян, и по итогам сентября 2025 года в стране было продано 3308 автомобилей Toyota, что позволило бренду занять место в десятке самых продаваемых автомобилей, несмотря на его отсутствие в официальной продаже.

Среди наиболее популярных моделей за первые восемь месяцев остаются RAV4, Camry, Highlander, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

Источник:  Autonews
