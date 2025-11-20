Выбираем лучшее моторное масло России!

Стартовало голосование за лучшее моторное масло в рамках Премии Бренд Года «За рулем»

Финал премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» в разгаре, сегодня стартует голосование в самой массовой и долгожданной номинации – «Моторные масла».

Читатели и подписчики «За рулем» уже назвали ТОП-10 производителей смазочных материалов, из которых предстоит выбрать самого лучшего.

Голосуйте за своего чемпиона по ссылке.