Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Выбираем лучшее моторное масло России!

Стартовало голосование за лучшее моторное масло в рамках Премии Бренд Года «За рулем»

Финал премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» в разгаре, сегодня стартует голосование в самой массовой и долгожданной номинации – «Моторные масла».

Читатели и подписчики «За рулем» уже назвали ТОП-10 производителей смазочных материалов, из которых предстоит выбрать самого лучшего.

  • Голосуйте за своего чемпиона по ссылке.
Лежнин Роман
20.11.2025
20.11.2025 
