Выбираем лучшее моторное масло России!
Стартовало голосование за лучшее моторное масло в рамках Премии Бренд Года «За рулем»
Финал премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» в разгаре, сегодня стартует голосование в самой массовой и долгожданной номинации – «Моторные масла».
Читатели и подписчики «За рулем» уже назвали ТОП-10 производителей смазочных материалов, из которых предстоит выбрать самого лучшего.
- Голосуйте за своего чемпиона по ссылке.
- «За рулем» можно читать и в MAX
691
20.11.2025
Поделиться:
Оцените материал:
+1